Καρπενήσι: Πρώτο Velouchi Mountain Festival — τρεις μέρες μουσικής και δραστηριοτήτων

Από 24 έως 26 Ιουλίου το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου φιλοξενεί το νέο φεστιβάλ που συνδυάζει συναυλίες, αθλητικές δράσεις και οργανωμένο camping, με στόχο να αναδείξει το Βελούχι ως καλοκαιρινό προορισμό.

Τριήμερο φεστιβάλ στο Αθλητικό Κέντρο με συναυλίες και υπηρεσίες για επισκέπτες

Στο Καρπενήσι πραγματοποιείται για πρώτη φορά το Velouchi Mountain Festival, ένα νέο θεσμό που συνδυάζει μουσική και υπαίθριες δραστηριότητες, από 24 έως 26 Ιουλίου. Η επιλογή του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου ως έδρας της διοργάνωσης στοχεύει στην αξιοποίηση των τοπικών εγκαταστάσεων και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

«Τρεις ημέρες μουσικής, φύσης και μοναδικών εμπειριών!»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε δύο σκηνές (Main Stage και Electric Feel Stage) και μια σειρά από παράλληλες δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον χώρο θα λειτουργήσει οργανωμένο camping με παροχές που περιλαμβάνουν ντουζιέρες, τουαλέτες και συνεχή φύλαξη, στοιχεία που βελτιώνουν την εμπειρία διαμονής και διευκολύνουν επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η διοργάνωση αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία: ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα θα κληθούν να εξυπηρετήσουν αυξημένη ζήτηση, ενώ η παρουσία ειδικά διαμορφωμένων booths με φαγητό και ποτό θα δώσει ευκαιρίες σε τοπικούς και εξωτερικούς προμηθευτές.

Ημερομηνίες: 24–26 Ιουλίου

24–26 Ιουλίου Τοποθεσία: Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου

Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου Υπηρεσίες camping: ντουζιέρες, τουαλέτες, φύλαξη

ντουζιέρες, τουαλέτες, φύλαξη Δραστηριότητες: αθλητικά (ποδόσφαιρο, μπάσκετ), pilates και ψυχαγωγικά δρώμενα

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με το κύριο μουσικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε για κάθε ημέρα, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να έχουν συνοπτική εικόνα:

Ημερομηνία Main Stage Electric Feel Stage 24/7 Ματούλα Ζαμάνη, Novel 729, Jaul, Δημήτρης Μυστακίδης, Σκιαδαρέσες NEUX, CIRKLE, GASTON NPR 25/7 Locomondo, Ethismos, Νέγρος του Μοριά, Χατζηφραγκέτα NANDU, MAARKK, MAN WITH THE SPEAKER, BUNCE 26/7 Banda Entopica —

Οι τιμές εισιτηρίων που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: μονοήμερο από 20€ (early bird) έως 25€ στην προπώληση, ενώ το τριήμερο εισιτήριο με δυνατότητα κατασκήνωσης κυμαίνεται από 40€ (early bird) έως 50€ στο ταμείο (last minute). Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να ενημερωθούν για την προπώληση και τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Για την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ θα χρειαστεί συνεργασία μεταξύ διοργάνωσης και τοπικών αρχών όσον αφορά την ασφάλεια, την καθαριότητα και τη διαχείριση κυκλοφορίας τις ημέρες αιχμής. Οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από το Αθλητικό Κέντρο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση και ζήτηση υπηρεσιών· συνιστάται πρότερη προετοιμασία και ενημέρωση.

Το Velouchi Mountain Festival φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός που θα αναδεικνύει το Βελούχι και το Καρπενήσι ως προορισμό συνδυασμού φύσης και πολιτισμού. Η τελική επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του κοινού, την οργάνωση των υποδομών και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς.