Ξεκινά η κατασκευή του οδικού άξονα Βραγκιανών — Ρόγκια: 6,6 εκατ. ευρώ για σύνδεση με Ευρυτανία

Σε ιστορική στιγμή για τα χωριά της Αργιθέας, ξεκίνησε ο αγιασμός για την υλοποίηση του οδικού έργου «Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια Νομού προς Κέδρα Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση προς την Ευρυτανία.

Πραγματοποιήθηκε χθες, στον οικισμό Ρόγκια κοντά στα Βραγκιανά Αργιθέας, ο αγιασμός για την έναρξη εφαρμογής του οδικού έργου με τίτλο «Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια Νομού προς Κέδρα Δήμου Αγράφων», συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση χαρακτηρίζεται από την ανακοίνωση ως το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή της Αργιθέας και εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων (ΕΑΠ).

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα

Ο νέος οδικός άξονας στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της προσβασιμότητας για κατοίκους, επισκέπτες και παραγωγούς της περιοχής. Αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια των μετακινήσεων, να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της Αργιθέας με τη γειτονική Ευρυτανία και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τουριστική και οικονομική ανάπτυξη στην ορεινή περιοχή.

Προϋπολογισμός έργου: 6,6 εκατ. ευρώ .

. Εντάσσεται στο: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων (ΕΑΠ) .

. Κύριοι ωφελούμενοι: κάτοικοι της Αργιθέας, των Αγράφων και της Ευρυτανίας.

Η εκκρεμότητα δεκαετιών που αναφέρεται στην ανακοίνωση κλείνει σε μεγάλο βαθμό με την έναρξη των εργασιών, αποτέλεσμα συνεργασίας Δήμου Αργιθέας, Δήμου Αγράφων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην τελετή συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κώστας Μπαρμπούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Ορεινής και Δασικής Πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κατερίνα Καλαντζή.

Συνεργασία και τοπικές επιπτώσεις

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης οι Δήμαρχοι Αργιθέας και Αγράφων, Ανδρέας Στεργίου και Αλέξης Καρδαμπίκης αντίστοιχα, καθώς και πλήθος τοπικών αιρετών, υπηρεσιακών στελεχών και πολιτών. Η μαζική παρουσία των κατοίκων των περιοχών στέλνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου.

Το έργο περιγράφεται ως καρπός της διατοπικής συνεργασίας και ως η «κορυφαία έκφραση» κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής για την ορεινή Ελλάδα. Για τους κατοίκους της Ευρυτανίας, η βελτίωση της πρόσβασης στη γειτονική Αργιθέα σημαίνει ευκολότερη μετακίνηση για εμπορικές σχέσεις, τουριστική ανταλλαγή και πρόσβαση σε υπηρεσίες που σήμερα μπορεί να είναι περιορισμένες λόγω ορεινού δικτύου.

Στοιχείο Πληροφορία Ονομασία έργου Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια Νομού προς Κέδρα Δήμου Αγράφων Προϋπολογισμός 6,6 εκατομμύρια ευρώ Ενταγμένο σε Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων (ΕΑΠ)

Ανοιχτό ζήτημα παραμένει η ακριβής χρονοδιάρθρωση των εργασιών και οι λεπτομέρειες υλοποίησης που θα καθοριστούν από την ανάδοχο εταιρεία. Η τοπική κοινωνία αναμένει τις επόμενες φάσεις, καθώς η πρόοδος του έργου θα κρίνει και το ρυθμό ωφέλειας για τον ορεινό πληθυσμό.

Για τους κατοίκους της περιοχής, πρακτικές επιπτώσεις που θα πρέπει να παρακολουθούνται είναι η προσωρινή κυκλοφοριακή διαχείριση κατά τη φάση των εργασιών, η ενημέρωση για τεχνικές παρεμβάσεις στα χωριά και οι ευκαιρίες απασχόλησης που ίσως προκύψουν από την κατασκευή. Η συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας δηλώνει έμπρακτη βούληση, αλλά η αποτελεσματική υλοποίηση θα κριθεί στην πράξη με την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προδιαγραφών ασφάλειας.

Η έναρξη του έργου σηματοδοτεί νέα εποχή για την ορεινή Καρδίτσα και για τις γειτονικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Ευρυτανία, που βλέπουν να ενδυναμώνεται ένα δίκτυο συνεργασίας προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης.