Σε εξέλιξη η μελέτη για το τμήμα Βίνιανη–Μαυρομάτα: 13 χλμ. για ασφαλέστερο οδικό άξονα

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί μελετητικό πακέτο 450.000 ευρώ για τη βελτίωση του οδικού τμήματος από το τέλος του κατασκευασμένου τμήματος πριν τη Μαυρομάτα έως τη γέφυρα στον Μέγδοβα, με στόχο τη μείωση της επικινδυνότητας και την άρση της απομόνωσης.

Μελέτη και χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του παραμεγδόβιου άξονα

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε τους όρους σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την οδό Βίνιανη – Μαυρομάτα – όρια Νομού Ευρυτανίας. Αναπτυξιακός φορέας αναλαμβάνει την εκτέλεση των μελετών με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, σε προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 450.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της γεωμετρίας της οδού και η μείωση της επικινδυνότητας λόγω συχνών καταπτώσεων.

Το προς μελέτη τμήμα καλύπτει περίπου 13 χλμ., από το τέλος του ήδη κατασκευασμένου τμήματος πριν τη Μαυρομάτα μέχρι τη θέση της γεφύρωσης στον ποταμό Μέγδοβα. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν περιλαμβάνουν τοπογραφική (για 4,2 χλμ.), συγκοινωνιακή, υδραυλική, γεωλογική, γεωτεχνική, στατική και περιβαλλοντική για το σύνολο του έργου.

Μήκος τμήματος: περίπου 13 χλμ.

περίπου 13 χλμ. Τοπογραφική κάλυψη: 4,2 χλμ.

4,2 χλμ. Προϋπολογισμός μελέτης: 450.000 ευρώ.

450.000 ευρώ. Φορέας εκπόνησης: Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.».

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να ολοκληρώσει το μελετητικό πλαίσιο του λεγόμενου «Παραμεγδόβιου» άξονα, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλέστερη εξυπηρέτηση του κυκλοφοριακού φόρτου και η αποτροπή των προβλημάτων που προκαλούν οι κατολισθήσεις και οι φθορές στον ορεινό οδικό ιστό.

«Αξιοποιούμε τους ιδίους πόρους της Περιφέρειας μας και συνεργαζόμαστε με τον Αναπτυξιακό μας Οργανισμό ώστε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες του ‘Παραμεγδόβιου’ οδικού άξονα, και συγκεκριμένα το τμήμα Μαυρομμάτα – Όρια Νομού Καρδίτσας. … Η εν λόγω οδική σύνδεση είναι μια οφειλή προς την τοπική κοινωνία και αφορά ζωτικής σημασίας οδικό δίκτυο για την άρση της απομόνωσης της περιοχής»

Σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς και Αναπτυξιακού Οργανισμού, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά παράλληλα τις μελέτες στο τμήμα Νεράιδα – όρια Νομού. Η διασύνδεση των μελετητικών πακέτων καθιστά το έργο τμήμα μεγαλύτερου δικτύου που στοχεύει στην ομαλή διασύνδεση των όμορων νομών.

Για τους κατοίκους της περιοχής η εξέλιξη αυτή έχει πρακτικές συνέπειες: βελτίωση της οδικής ασφάλειας, μείωση κινδύνων από καταπτώσεις, και μακροπρόθεσμα καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές. Παράλληλα, οι μελέτες θα καθορίσουν το εύρος και το κόστος των τεχνικών παρεμβάσεων, τα οποία θα αποφασιστούν στα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Στοιχείο Πληροφορία Μήκος μελετώμενου τμήματος ≈ 13 χλμ. Τοπογραφική μελέτη 4,2 χλμ. Προϋπολογισμός 450.000 € Φορέας εκπόνησης ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.

Επόμενα βήματα είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και η έναρξη των μελετών. Τα αποτελέσματά τους θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές επιλογές για την κατασκευή ή την ανακατασκευή των προβληματικών τμημάτων. Η τοπική κοινωνία αναμένει την ολοκλήρωση των μελετών ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που θα μειώσουν την απομόνωση και θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην περιοχή.