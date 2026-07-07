67χρονος πέθανε εν πλω στο δρομολόγιο Τήνος–Άνδρος – Έρευνα από το Λιμενικό

Ένας 67χρονος επιβάτης του TERA JET 2 κατέληξε παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια.

Έκτακτο περιστατικό σε δρομολόγιο των Κυκλάδων

Σοβαρό συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ακτοπλοϊκού δρομολογίου από την Τήνο προς την Άνδρο, όταν 67χρονος επιβάτης του επιβατηγού ταχύπλοου TERA JET 2 αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Η άμεση κινητοποίηση του πληρώματος και η επιβίβαση γιατρού στο πλοίο δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν την τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο γιατρός προχώρησε σε παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης και χρησιμοποίησε τον διαθέσιμο απινιδωτή του πλοίου. Παρά τις προσπάθειες, ο επιβάτης δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Διακομιδή στην Άνδρο και διαπίστωση θανάτου

Με τον κατάπλου στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που είχε ήδη ειδοποιηθεί, παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Το Λιμενικό εστιάζει στη συλλογή στοιχείων για τη χρονική αλληλουχία των ενεργειών και τον τρόπο ανταπόκρισης στο περιστατικό. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη καταθέσεων από μέλη του πληρώματος και επιβάτες, καθώς και τον έλεγχο του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανάνηψη. Τα επίσημα συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Στάδιο Εξέλιξη Εν πλω Επιβάτης 67 ετών εμφανίζει αδιαθεσία Άμεση ανταπόκριση Επιβίβαση γιατρού, προσπάθειες ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή Κατάπλους στην Άνδρο Παραλαβή από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Κέντρο Υγείας Διαπίστωση θανάτου Έρευνα Προανάκριση από Λιμενικές Αρχές

Τοπικός αντίκτυπος και ασφάλεια στα δρομολόγια

Το συμβάν αγγίζει άμεσα την τοπική κοινωνία της Τήνου, ειδικά σε περίοδο αυξημένης κίνησης. Οι επιβάτες στη γραμμή Τήνος–Άνδρος βασίζονται στη γρήγορη διασύνδεση για μετακινήσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η ταχεία κινητοποίηση του πληρώματος και η ύπαρξη απινιδωτή αποτελούν κρίσιμους παράγοντες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών εν πλω.

Παρότι τα αίτια του θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί, το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών και της λειτουργικής ετοιμότητας των πλοίων. Η διασύνδεση με τις δομές υγείας των νησιών, όπως η προειδοποίηση του ΕΚΑΒ και η παράδοση στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, παραμένει καθοριστική.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Σε περίπτωση αδιαθεσίας επιβάτη, ενημερώνεται άμεσα το πλήρωμα για ενεργοποίηση διαδικασιών πρώτων βοηθειών.

Οι ανακοινώσεις του πλοίου υποδεικνύουν σημεία συγκέντρωσης και βασικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως απινιδωτή , όπου υπάρχει.

, όπου υπάρχει. Η έγκαιρη συνεργασία με τις αρχές του λιμανιού άφιξης επιτρέπει ταχύτερη διακομιδή σε Κέντρα Υγείας.

Μένει να αποσαφηνιστούν, μέσω της προανάκρισης, οι λεπτομέρειες του περιστατικού και τα ιατρικά ευρήματα που θα δώσουν σαφή εικόνα για το τι συνέβη εν πλω. Μέχρι τότε, οι φορείς της ακτοπλοΐας και οι τοπικές αρχές διατηρούν αυξημένη εγρήγορση, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στα δρομολόγια των Κυκλάδων.