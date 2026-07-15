Ανακαινίστηκε το γήπεδο 5×5 του Πανόρμου: ασφαλής χώρος για παιδιά και νεολαία

Ο Δήμος Τήνου παρέδωσε στο κοινό το αναβαθμισμένο γήπεδο του Πανόρμου με νέα περίφραξη, τέρματα και είσοδο. Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και στην ασφαλή απασχόληση των νέων της Έξω Μεριάς.

Παρεμβάσεις και στόχοι

Ο Δήμος Τήνου ολοκλήρωσε πρόσφατα εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 του οικισμού Πανόρμου, σε συνέχεια του προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί. Η δημοτική αρχή παρουσιάζει τις παρεμβάσεις ως μέρος της σταθερής της προτεραιότητας για την αναβάθμιση των χώρων άθλησης σε όλες τις κοινότητες της Τήνου.

Τι έγινε στο γήπεδο

Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις που έχουν στόχο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν:

νέα περιμετρική περίφραξη σε όλο το γήπεδο,

σε όλο το γήπεδο, νέα ποδοσφαιρικά τέρματα ,

, νέα πόρτα εισόδου.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν επίσης στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου, ώστε να γίνει πιο προσβάσιμος και ελκυστικός για τις τοπικές ομάδες και για την ελεύθερη άθληση των κατοίκων.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Το αναβαθμισμένο γήπεδο παραδίδεται κυρίως στους κατοίκους του Πανόρμου και της ευρύτερης περιοχής της Έξω Μεριάς. Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών έχει τριπλό όφελος για το νησί: αυξάνει την ασφάλεια των παιδιών που χρησιμοποιούν τον χώρο, διευκολύνει την καθημερινή άθληση και ενισχύει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μικρών διοργανώσεων ή προπονήσεων για ερασιτεχνικές ομάδες.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις επενδύσεις σε υποδομές που «βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τον μαζικό αθλητισμό». Για τους κατοίκους σημαίνει ότι μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να διορθώσουν προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί με την πάροδο των χρόνων και να αποδώσουν λειτουργικούς χώρους με άμεση χρήση.

Πρακτικές πληροφορίες για τους χρήστες

Η παράδοση του γηπέδου στους κατοίκους σημαίνει ότι πλέον είναι διαθέσιμο για χρήση από παιδιά και νέους της τοπικής κοινότητας. Εφόσον υπάρξουν προγραμματισμένες δραστηριότητες (προπονήσεις, σχολικά μαθήματα, τοπικά τουρνουά), η δημοτική αρχή πιθανόν θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις. Οι πολίτες καλούνται να σεβαστούν τον αναβαθμισμένο χώρο, να διαφυλάξουν τον εξοπλισμό και να αναφέρουν εγκαίρως τυχόν ανάγκες συντήρησης.

Παρέμβαση Αποτέλεσμα Περιμετρική περίφραξη Ασφαλέστερο περίγραμμα και έλεγχος πρόσβασης Νέα τέρματα Βελτιωμένη λειτουργικότητα για αγώνες και προπόνηση Νέα πόρτα εισόδου Ευκολότερη και ασφαλέστερη είσοδος-έξοδος

Η αναβάθμιση του γηπέδου του Πανόρμου αποτελεί ένα πρακτικό παράδειγμα του πώς οι τοπικές παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε μικρές κοινότητες. Η συνέχιση ανάλογων έργων σε άλλες γειτονιές της Τήνου θα κριθεί από τη διαθεσιμότητα πόρων και τις προτεραιότητες του Δήμου, αλλά η πρόσφατη παρέμβαση δείχνει τη βούληση για σταδιακή αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών.