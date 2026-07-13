Λειψυδρία: Η Τήνος κηρυγμένη σε έκτακτη ανάγκη — τι σημαίνει για κατοίκους και επιχειρήσεις

Η Τήνος κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Η δημοτική αρχή προχωρά σε μίσθωση αφαλατώσεων και καλεί σε περιορισμό της κατανάλωσης — ιδιαίτερα των πισίνων — ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού στα νοικοκυριά και τα καταλύματα.

Καθεστώς έκτακτης ανάγκης στη Τήνο

Η Τήνος περιλαμβάνεται, μαζί με άλλα νησιά, στα νησιά που κηρύχθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω συνεχιζόμενης λειψυδρίας για το καλοκαίρι του 2026. Η απόφαση ανακοινώθηκε κατόπιν ενεργειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αποφυγή προβλημάτων στην υδροδότηση κατοικιών και καταλυμάτων, ενόψει αύξησης των αφίξεων τουριστών.

Η δημοτική αρχή της Τήνου ενημέρωσε ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τη μίσθωση αφαλατώσεων, διαδικασία που με τις κανονικές διαδικασίες θα απαιτούσε μήνες. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι μονάδες αυτές μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε περίπου 15 ημέρες από την εκκίνηση των έκτακτων διαδικασιών.

«Η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη είναι ένα εργαλείο για εμάς προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από τη λειψυδρία. Η χρηματοδότηση για να νοικιάσουμε αφαλατώσεις βγήκε πριν μία βδομάδα: αν πηγαίναμε με τις διαδικασίες τις κανονικές, θα τις παίρναμε σε 4 – 5 μήνες, τώρα σε 15 μέρες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι αιτία του οξυμένου προβλήματος δεν είναι ο υπερτουρισμός με τη στενή έννοια, αλλά η «νοοτροπία της υπερκατανάλωσης». Η δημοτική αρχή προσπαθεί να περιορίσει τη διάδοση ιδιωτικών πισίνων, θεωρώντας πως η ανεξέλεγκτη εγκατάστασή τους επιβαρύνει σημαντικά το τοπικό δίκτυο ύδρευσης.

Μέτρο έκτακτης ανάγκης: μίσθωση αφαλατώσεων .

. Προτεραιότητα: διασφάλιση νερού για νοικοκυριά και τουριστικά καταλύματα .

και . Προτροπή προς κατοίκους: μείωση κατανάλωσης, αποφυγή άσκοπης χρήσης (πισίνες, άρδευση κ.ά.).

Το θέμα της λειψυδρίας δεν αφορά μόνο την Τήνο. Σε ανάλογο καθεστώς κηρύχθηκαν και άλλα νησιά, ανάμεσά τους η Αλόννησος, το Μεγανήσι, η Κάρπαθος, η Λέρος και η Κύθνος, με τις τοπικές αρχές να καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις για να ανταπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση του καλοκαιριού.

Νησί Κατάσταση Τήνος Κηρυγμένο σε έκτακτη ανάγκη — μίσθωση αφαλατώσεων Αλόννησος Κηρυγμένο σε έκτακτη ανάγκη Μεγανήσι Κηρυγμένο σε έκτακτη ανάγκη Κάρπαθος Κηρυγμένο σε έκτακτη ανάγκη Λέρος Κηρυγμένο σε έκτακτη ανάγκη Κύθνος Σε κρίσιμη κατάσταση — τοπικό ολιστικό σχέδιο

Για τους κατοίκους της Τήνου, οι άμεσες συνέπειες μπορεί να είναι: περιορισμοί στην παροχή νερού σε ώρες αιχμής, προσωρινή προτεραιοποίηση υδροδότησης νοικοκυριών έναντι μη αναγκαίων χρήσεων και αυξημένη παρουσία κινητών μονάδων αφαλάτωσης. Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας οφείλουν να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους ώστε να μην επιβαρυνθεί το δίκτυο, ενώ οι πολίτες καλούνται σε μέτρα εξοικονόμησης.

Η δημοτική αρχή τονίζει πως τα μέτρα είναι προσωρινά και αποσκοπούν στην αποτροπή διακοπών υδροδότησης, μέχρι να εφαρμοστούν πιο μόνιμες λύσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η επιτυχία των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί, ωστόσο, και από την αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στην κατανάλωση νερού.