Τρεις θάνατοι λουομένων — ένας στην Τήνο, σε εξέλιξη προανακρίσεις και εντολές νεκροψιών

Τρεις ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από θαλάσσιες περιοχές σε Ηλεία, Χαλκιδική και Τήνο. Στην Τήνο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας άνδρας 81 ετών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του· τα λιμεναρχεία διενεργούν προανακρίσεις και παραγγέλθηκαν νεκροψίες.

Σύντομη περιγραφή των περιστατικών

Τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις ανασύρσεων λουομένων χωρίς τις αισθήσεις τους καταγράφηκαν την ίδια ημέρα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, μία από τις οποίες αφορά την Τήνο. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των Λιμενικών Αρχών, οι τρεις άνδρες ηλικίας 83, 79 και 81 ετών μεταφέρθηκαν στα κατά τόπους δημόσια νοσοκομεία ή κέντρα υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στην Τήνο, το περιστατικό σημειώθηκε στον όρμο Αγίου Ιωάννη, όπου πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρείχε πρώτες βοήθειες στον 81χρονο, πριν τη μεταφορά και τη διαπίστωση θανάτου στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Το Λιμεναρχείο της Τήνου έχει αναλάβει την προανάκριση και ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Ποιες άλλες περιοχές επλήγησαν

Παράλληλα, άλλες δύο ανασύρσεις πραγματοποιήθηκαν: στην παραλία Ποτίδαιας της Χαλκιδικής όπου ένας 79χρονος έλαβε πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη με εφαρμογή ΚΑΡΠΑ πριν τη μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, και σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαρακίνας και Σπιάντζας στον Δήμο Πύργου Ηλείας όπου ανασύρθηκε 83χρονος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Διαδικαστικά και πρακτικές συνέπειες

Για τα τρία περιστατικά οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια νεκροψιών-νεκροτομών ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια των θανάτων. Συγκεκριμένα:

Η προανάκριση για το περιστατικό στην Τήνο διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου και η νεκροψία αναμένεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

και η νεκροψία αναμένεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Στη Χαλκιδική, το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών έχει αναλάβει την προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Στην Ηλεία, την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κατάκολου και έχει ζητηθεί επίσης νεκροψία-νεκροτομή.

Οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των ερευνών και περιμένουν τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία θα καθορίσουν εάν υπήρξαν υποβόσκουσες ιατρικές παθήσεις, τραυματισμοί ή άλλες αιτίες που οδήγησαν στους θανάτους.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Τήνου

Η αναφορά περιστατικού θανάτου λουομένου στο νησί υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις παραλίες, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να σεβαστούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να ενημερώνονται για τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες πριν το μπάνιο. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης η άμεση κλήση στο 166/ΕΚΑΒ και η σωστή χρήση των διαθέσιμων μέσων πρώτων βοηθειών από το προσωπικό των παραλιών.

Περιοχή Ηλικία Άμεση φροντίδα Υπηρεσία προανάκρισης / Νεκροψία Σαρακίνα - Σπιάντζα (Πύργος) 83 Μεταφορά στο Νοσοκομείο Πύργου Λιμεναρχείο Κατάκολου / νεκροψία-νεκροτομή Ποτίδαια (Ν. Μουδανιά) 79 ΚΑΡΠΑ από ναυαγοσώστη, μεταφορά στο ΚΥ Ν. Μουδανιών Β' Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών / Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης Όρμος Αγ. Ιωάννη (Τήνος) 81 Πρώτες βοήθειες από ΕΚΑΒ, μεταφορά στο ΚΥ Τήνου Λιμεναρχείο Τήνου / Ιατροδικαστική Πειραιά

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων δεν είναι δυνατή ασφαλής εκτίμηση των ακριβών συνθηκών που οδήγησαν στα συμβάντα. Οι τοπικές υπηρεσίες έχουν δεσμευτεί να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες μόλις υπάρξουν επίσημα συμπεράσματα.