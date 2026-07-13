Στην Τήνο επιστρέφει το Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ με θέμα «Ο πλανήτης αύριο»

Το 12ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ της Τήνου, από 28 έως 31 Ιουλίου, φέρνει στο νησί 15 συγγραφείς και 12 εικαστικούς από επτά χώρες, σειρά εκδηλώσεων για λογοτεχνία, θέαση ταινίας, μαθητικό διαγωνισμό και συζήτηση γύρω από το περιβάλλον.

Επιστροφή με έμφαση στο περιβάλλον και τη διεθνή συμμετοχή

Το Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ της Τήνου, που πραγματοποιείται για δωδέκατη φορά, προγραμματίζεται φέτος από 28 έως 31 Ιουλίου. Η διοργάνωση φέρνει στο νησί ένα πολυπληθές πρόγραμμα με 15 συγγραφείς και 12 εικαστικούς από επτά χώρες, ενισχύοντας τη θέση της Τήνου ως πολιτιστικού προορισμού πέρα από τον θρησκευτικό της χαρακτήρα.

"Καλοκαίρι στην Τήνο χωρίς το λογοτεχνικό της φεστιβάλ είναι σαν περιστέρι χωρίς περιστεριώνα."

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο θεσμός, που ξεκίνησε το 2010, έχει διαμορφώσει σταδιακά ένα σταθερό κοινό και πολλαπλασιάζει τις πολιτιστικές ευκαιρίες στο νησί, ειδικά σε περιόδους κοινωνικών και οικονομικών πιέσεων. Το πρόγραμμα συνδυάζει ανάγνωση κειμένων, εικαστικές εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές.

Κύρια σημεία του προγράμματος

Εγκαινίαση της εικαστικής έκθεσης « Θάλαττα, Θάλαττα! » με 12 ζωγράφους και 12 ποιητές, στη Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού .

» με 12 ζωγράφους και 12 ποιητές, στη . Προβολή της ταινίας της Βουβούλας Σκούρα « Bloomsday 2022 / Athens, Dublin, Trieste ».

». Λογοτεχνικές αναγνώσεις σε Χώρα, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το χωριό Τριπόταμος.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού του Λυκείου Τήνου.

Στρογγυλή συζήτηση με θέμα «Ο πλανήτης αύριο» και ανοιχτή επαφή ποιητών με το κοινό.

Πρόγραμμα (επιλεγμένα σημεία)

Ημερομηνία Τόπος Κύριο γεγονός 28/7 Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού Εγκαίνια έκθεσης «Θάλαττα, Θάλαττα!» 29/7 Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού Αναγνώσεις και προβολή ταινίας • Απονομές μαθητικού διαγωνισμού 30/7 Τριπόταμος Αναγνώσεις από διεθνείς και τοπικούς συγγραφείς 31/7 Στέγη Παιδείας / Αρνάδος Συζήτηση «Ο πλανήτης αύριο» • Βραδινές αναγνώσεις

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συντονιστές και συμμετέχοντες από τον χώρο της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών. Η έκθεση και οι αναγνώσεις θα δώσουν έμφαση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη σχέση του νησιού με τη θάλασσα.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Για την Τήνο, το φεστιβάλ αποτελεί σταθερή πολιτιστική διέξοδο: ενισχύει την τοπική οικονομία με επισκέπτες και δραστηριότητες, προσφέρει πλατφόρμα στους μαθητές και δίνει προβολή στους ντόπιους δημιουργούς. Επιπλέον, οι δημόσιες συζητήσεις για το περιβάλλον μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία για τοπικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και συνεργασίας.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τις ώρες και τις αίθουσες των εκδηλώσεων μέσω των καναλιών του φεστιβάλ και των τοπικών φορέων (Δήμος, Στέγη Παιδείας και Ίδρυμα). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ευκαιρία για άμεση επαφή με διεθνείς δημιουργούς και για ανταλλαγή ιδεών γύρω από κρίσιμα θέματα του μέλλοντος.

Σημείο προσοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα και ώρες έναρξης των εκδηλώσεων.