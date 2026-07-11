Έφυγε ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, σύμβολο της ναπολιτάνικης μουσικής σε ρομαντική ανανέωση

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι (Τζουζέπε Φαγιέλα), που διαμόρφωσε τη ναπολιτάνικη παράδοση με επιτυχίες, νίκες στο Σανρέμο και διαχρονικές μελωδίες.

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι, γνωστός στο ευρύ κοινό για τη φωνή του που συνδύασε ρομαντισμό και δυναμικότητα και ανανέωσε την παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγιέλα και γεννήθηκε στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου 1939.

Μια πορεία που σφράγισε δεκαετίες

Η καριέρα του ξεκίνησε πολύ νωρίς: σε ηλικία μόλις πέντε ετών τραγουδούσε για τους Αμερικανούς στρατιώτες στο Κάπρι. Την δεκαετία του 1960 είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιταλικής σκηνής, με επιτυχίες όπως Roberta, Champagne και Let's twist again. Υπήρξε μέλος της λεγόμενης «γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης» και τιμήθηκε δύο φορές με τη νίκη στο Φεστιβάλ του Σανρέμο.

Η δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας Rai αφιέρωσε πρόσφατα σειρά στην καλλιτεχνική του διαδρομή με τίτλο "Champagne", επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του έργου του και το ενδιαφέρον για την πορεία του.

Ηλικία γέννησης: 27/07/1939 (Κάπρι)

27/07/1939 (Κάπρι) Ηλικία κατά θάνατον: 87 έτη

87 έτη Σημαντικά τραγούδια: Roberta, Champagne, Let's twist again

Roberta, Champagne, Let's twist again Διακρίσεις: δύο νίκες στο Φεστιβάλ Σανρέμο

Στοιχείο Πληροφορία Πραγματικό όνομα Τζουζέπε Φαγιέλα Τόπος γέννησης Νησί Κάπρι Τελευταία δημόσια εμφάνιση Πριν από ένα χρόνο, με τον γιο του Εντοάρντο και το συγκρότημα "Capri Rockers"

Κληρονομιά και τελευταίες εμφανίσεις

Ο Ντι Κάπρι απέδωσε τιμή στην παραδοσιακή ναπολιτάνικη μουσική, χωρίς να περιορίσει την έκφρασή του στο παρελθόν: την ανανέωσε, ενσωματώνοντας στοιχεία της ποπ και της ροκ εποχής. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μαζί με τον γιο του, Εντοάρντο, και το συγκρότημα «Capri Rockers», πριν από έναν χρόνο.

Η απώλεια του γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε όσους παρακολουθούν την ιταλική μουσική σκηνή και τη μεγάλη παράδοση των μεσογειακών τραγουδιών, όπου η φωνή του υπήρξε αναγνωρίσιμη και δοσμένη στην αφήγηση του έρωτα και της νοσταλγίας.

Παράλληλα, η πρόσφατη αφιέρωση της Rai καταγράφει την προσπάθεια τεκμηρίωσης της πορείας του προς τις νεότερες γενιές, διασφαλίζοντας ότι οι ηχογραφήσεις και οι αφηγήσεις γύρω από την καριέρα του θα συνεχίσουν να είναι προσβάσιμες και μελετήσιμες.

Η χαμένη φωνή ενός καλλιτέχνη που γέφυρε τις εποχές υπενθυμίζει τη σημασία της μουσικής μνήμης και της μεσογειακής παράδοσης, που μέσα από τους interpreters όπως ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, βρίσκει νέες εκφράσεις και κοινό.