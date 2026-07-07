Το ΝΑΤΟ ρίχνει πάνω από 40 δισ. δολάρια στην τεχνολογία anti‑drone και ανανεώνει τα «μάτια» του ουρανού

Στη σύνοδο της Άγκυρας, ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις σε αντι‑drone ικανότητες, αγορά νέων UAV Triton, έως δέκα GlobalEye και ενίσχυση του στόλου A330 MRTT, σηματοδοτώντας αναβάθμιση της συλλογικής επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Αντι‑drone ως προτεραιότητα πενταετίας

Με σαφές μήνυμα τεχνολογικής αναβάθμισης, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα πακέτο εξοπλιστικών συμβολαίων που βάζει στην πρώτη γραμμή τις ικανότητες αντιμετώπισης drones. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι Σύμμαχοι θα επενδύσουν πάνω από 40 δισ. δολάρια την επόμενη πενταετία για να ενισχύσουν την άμυνα έναντι μη επανδρωμένων απειλών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και ανεφοδιασμού.

Νέα UAV Triton δίπλα στα Phoenix της Σιγκονέλα

Στον πυρήνα των αποφάσεων βρίσκεται η πρόθεση αγοράς έως και πέντε UAV επιτήρησης Grumman MQ‑4C Triton της Northrop, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων. Τα νέα συστήματα θα συμπληρώσουν τον υφιστάμενο στόλο RQ‑4D Phoenix που εδρεύει στη Σιγκονέλα της Σικελίας και υπηρετεί ήδη το πρόγραμμα χερσαίας επιτήρησης του ΝΑΤΟ.

Κοινός παρονομαστής για Triton και Phoenix είναι η πλατφόρμα Global Hawk της Northrop: εκπέτασμα πτερύγων 35,4 μέτρα και αντοχή σε πτήσεις διάρκειας άνω των 30 ωρών. Με άλλα λόγια, «μάτια» που μένουν στον ουρανό για πολύ, σε μεγάλες αποστάσεις και με μεγάλη ακρίβεια.

Από AWACS σε GlobalEye, με σουηδική υπογραφή

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ στρέφεται σε νεότερη γενιά αερομεταφερόμενης επιτήρησης. Όπως ανακοινώθηκε, η Συμμαχία θα προχωρήσει σε αγορά έως δέκα αεροσκαφών GlobalEye από τη Saab, επιλέγοντας σουηδική λύση έναντι της αμερικανικής Boeing, για να αντικαταστήσει τον γηρασμένο στόλο AWACS. Η μετάβαση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την κάλυψη έγκαιρης προειδοποίησης, με σύγχρονα ραντάρ και αισθητήρες που δένουν καλύτερα με τη νέα πραγματικότητα των απειλών και τη διασύνδεση με τα UAV.

Ενίσχυση ανεφοδιασμού: στόλος A330 MRTT προς τον στόχο

Στο κομμάτι της εναέριας υποστήριξης, ένα ακόμη Airbus A330 MRTT προστίθεται στον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιασμού εν πτήσει. Με τη νέα παράδοση, ο στόλος πλησιάζει τον στόχο των 12 αεροσκαφών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία της Συμμαχίας και τη δυνατότητα παρατεταμένων αποστολών ISR και μεταφοράς.

Τι αλλάζει επιχειρησιακά

Ανθεκτικότερη άμυνα απέναντι σε drones μέσα από επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολ.

μέσα από επενδύσεις άνω των Συνδυαστικές δυνατότητες ISR με MQ‑4C Triton να πλαισιώνουν τα RQ‑4D Phoenix της Σιγκονέλα .

με να πλαισιώνουν τα της . Αναβάθμιση έγκαιρης προειδοποίησης με GlobalEye στη θέση των AWACS .

στη θέση των . Μεγαλύτερη αυτονομία αποστολών με επιπλέον A330 MRTT.

Το συνολικό πακέτο στέλνει επίσης πολιτικό μήνυμα: οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να ενισχύσουν χειροπιαστά τις αμυντικές ικανότητες της Συμμαχίας – μια κίνηση που, όπως σημειώθηκε, αποσκοπεί να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποφασιστικότητα και τη συνεισφορά τους.

Οι αριθμοί με μια ματιά

Πλατφόρμα/Δυνατότητα Ποσότητα/Στόχος Σημείωση Αντι‑drone ικανότητες >40 δισ. δολ. Επενδύσεις σε 5 έτη MQ‑4C Triton (UAV) έως 5 Συμπληρώνουν RQ‑4D Phoenix GlobalEye έως 10 Αντικαθιστούν AWACS Airbus A330 MRTT +1 Προσέγγιση στόχου 12

Γιατί μας αφορά

Για χώρες όπως η Ελλάδα, οι κινήσεις αυτές μεταφράζονται σε αναβάθμιση της συλλογικής ασφάλειας, καλύτερη εικόνα κατάστασης στο περιφερειακό περιβάλλον και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Η ενίσχυση της επιτήρησης από αέρα και η έμφαση στην αντιμετώπιση UAV δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προσαρμογή σε ένα θέατρο όπου τα drones έχουν γίνει καθημερινό εργαλείο επιρροής και στρατιωτικής ισχύος. Με πιο ανθεκτικά δίκτυα επιτήρησης και καλύτερη υποστήριξη πτήσεων, η Συμμαχία περιορίζει τα κενά κάλυψης και κερδίζει χρόνο αντίδρασης – το πιο πολύτιμο «νόμισμα» στην κρίση.

Εν κατακλείδι, η Άγκυρα δεν έβγαλε μόνο δηλώσεις προθέσεων, αλλά συγκεκριμένες αγορές και χρονοδιαγράμματα. Κι όταν τα νούμερα γράφουν δισεκατομμύρια και οι πλατφόρμες έχουν αποδείξει αντοχή >30 ωρών στον αέρα, το μήνυμα είναι απλό: το ΝΑΤΟ θέλει λιγότερες τρύπες στο ραντάρ και περισσότερη αξιοπιστία στην πράξη.