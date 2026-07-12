Καλαμάτα προβάλει πολιτισμό και θάλασσα με νέο 47'' σποτ τουριστικής προβολής

Ένα σύντομο αλλά πυκνό σε εικόνες βίντεο επιχειρεί να αναδείξει την Καλαμάτα ως προορισμό όπου ο πολιτισμός συνυπάρχει με τη θάλασσα και τη ζωντάνια της πόλης. Το σποτ, διάρκειας 47 δευτερολέπτων, αναδεικνύει θεατρικούς χώρους, δημόσια έργα τέχνης και φυσικά τοπία.

Μια πόλη σε πλάνα που ισορροπούν ανάμεσα στην τέχνη και το τοπίο

Σε κύκλο διανομής στα κοινωνικά δίκτυα «έπεσε» τις τελευταίες ώρες το καινούργιο σποτ του Δήμου Καλαμάτας, που τοποθετεί τον πολιτισμό στο επίκεντρο της προβολής της πόλης. Με εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του Nasios Drone και την επιμέλεια της Ακριβής Καλογεροπούλου, το βίντεο σχεδιάζει μια σύντομη αφήγηση για την πόλη: από θεατρικές σκηνές έως τη θάλασσα και τα δημόσια έργα τέχνης.

Το υλικό επικεντρώνεται σε πολιτιστικά τοπόσημα που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για την τοπική ταυτότητα: το αμφιθέατρο του Κάστρου, το Ανοιχτό Θέατρο, το υπαίθριο μουσείο τρένων στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και τα αγάλματα της κεντρικής πλατείας. Επίσης προβάλλεται το βραβευμένο mural «Kalamata» του Κλεομένη Κωστόπουλου, που πλέον αποτελεί οπτικό στίγμα στο αστικό τοπίο.

Στο κέντρο του οπτικού αφηγήματος βρίσκεται η σχέση πόλης και θάλασσας: παραλίες όπως η Κορδία και η παράκτια «χιλιόμετρη» διαδρομή εμφανίζονται ως στοιχεία που συμπληρώνουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον και προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες στον επισκέπτη. Το σύνολο του βίντεο είναι προσανατολισμένο σε έναν τουρισμό που θέλει να δείξει όχι μόνο το τοπίο αλλά και τη ζωντάνια της πόλης.

"Sunshine, Culture, Sea, a destination to discover, feel and remember"

Το σποτ ολοκληρώνεται με αυτό το αγγλικό μότο, μια πρόσκληση στον δυνητικό επισκέπτη να γνωρίσει και να βιώσει την πόλη. Η διάρκεια του βίντεο είναι 47 δευτερόλεπτα, αρκετή για να προσφέρει μια συμπυκνωμένη εικόνα αλλά και να λειτουργήσει καλά στα ψηφιακά μέσα, όπου ο χρόνος προσοχής είναι περιορισμένος.

Η επιλογή της γλώσσας και των εικόνων δείχνει στρατηγική διεύρυνσης: το μήνυμα απευθύνεται ταυτόχρονα σε εγχώριο και διεθνές κοινό, αξιοποιώντας την αισθητική της κινηματογραφημένης πόλης και της δημόσιας τέχνης. Ταυτόχρονα, το σποτ υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών —θεατρικών και μουσειακών— ως πόρων για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Σύντομη διάρκεια: 47" — προσαρμοσμένη σε social media.

— προσαρμοσμένη σε social media. Κύριοι συντελεστές: Nasios Drone , Ακριβής Καλογεροπούλου .

, . Κεντρικά σημεία: αμφιθέατρο Κάστρου, Ανοιχτό Θέατρο, μουσείο τρένων, mural του Κλεομένη Κωστόπουλου, παραλία Κορδία.

Στοιχείο Περιγραφή Διάρκεια 47 δευτερόλεπτα Συντελεστές Nasios Drone · Ακριβής Καλογεροπούλου Θέματα Πολιτισμός, θάλασσα, δημόσια τέχνη

Συνολικά, το σποτ λειτουργεί ως μικρό αφήγημα για μια πόλη που επιζητεί να παρουσιαστεί όχι μόνο ως παραθεριστικός προορισμός αλλά και ως χώρος πολιτιστικών εμπειριών. Η επιλογή των εικόνων και του λόγου δείχνει προσεκτική στόχευση: προβολή στοιχείων που μπορούν να προσελκύσουν τόσο επισκέπτες που αναζητούν πολιτιστικές δραστηριότητες όσο και όσους επιθυμούν την παράλια ανάπαυλα με καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την υποδοχή του βίντεο και πώς αυτή θα ενσωματωθεί στη συνολικότερη στρατηγική προβολής της Καλαμάτας τη φετινή τουριστική σεζόν.