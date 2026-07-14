Σε κίνηση τα κανάλια πωλήσεων υγείας: ενισχυμένες συζητήσεις για συνεργασία ERGO–Credia

Φήμες από την αγορά bancassurance φέρνουν την ERGO κοντά στην Credia Bank για προϊόντα ζωής και υγείας, ενώ η Interamerican διακόπτει τη συνεργασία της με την τράπεζα.

Αναδιάταξη στο bancassurance με αντίκτυπο στις ασφαλίσεις υγείας

Στην καρδιά της αγοράς bancassurance εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο διάθεσης προϊόντων υγείας στην ελληνική αγορά. Πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Interamerican έπαψε να συνεργάζεται με την Credia Bank, ενώ παράλληλα ανοίγει «παράθυρο» για νέα συμφωνία μεταξύ της ERGO και της Credia, με στόχο την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αποκλειστική σχέση της Ευρώπης Ασφαλιστικής με την Credia για προϊόντα περιουσίας και ζημιών δεν αποκλείει τη δυνατότητα η τράπεζα να διανέμει ξεχωριστά προγράμματα ζωής και υγείας της ERGO. Οι πηγές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι πρόκειται για αρχικό στάδιο και ότι δεν έχουν ωριμάσει ακόμα οι τελικές αποφάσεις και οι εμπορικοί μηχανισμοί.

Η Interamerican, θυγατρική της Achmea, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διακόπτει το bancassurance με την Credia.

Η Credia παραμένει σε συνεργασία με την Ευρώπη Ασφαλιστική για καλύψεις περιουσίας και ζημιών.

Η ERGO φέρεται να προτίθεται να συνεργαστεί με την Credia για προϊόντα ζωής και υγείας, αν και το σχέδιο είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Στο υπόβαθρο των ρεπορτάζ περιλαμβάνονται και οικονομικά μεγέθη της Credia που δείχνουν επιταχυνόμενη πιστωτική και εσόδων ανάπτυξη το 2025, στοιχεία που αναφέρονται ως παράγοντας που ενισχύει τη διαπραγματευτική της θέση στην αγορά.

Δείκτης 2025 (αναφορά) Νέες εκταμιεύσεις 3,4 δισ. Καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. Καθαρά έσοδα από τόκους 168,3 εκατ. Καθαρά έσοδα προμηθειών 37,2 εκατ.

Για την Interamerican, η έξοδος από το κανάλι bancassurance σημαίνει απώλεια ενός συγκεκριμένου όγκου πωλήσεων από δίκτυα τραπεζικών συνεργασιών. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η εταιρεία αναμένεται να αναπληρώσει αυτόν τον όγκο μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας πλατφόρμες και δίκτυα πωλήσεων που έχει αναπτύξει η Anytime.

Από την πλευρά της αγοράς, τέτοιες ανακατατάξεις έχουν πρακτικές επιπτώσεις στους καταναλωτές: επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων υγείας στο δίκτυο των τραπεζών, το πλαίσιο προώθησης προσφορών και πιθανώς τους όρους πώλησης (π.χ. συνδυασμένα προϊόντα με δάνεια). Πρόκειται για εξελίξεις που αξίζει να παρακολουθηθούν στενά, καθώς θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό πώς και από ποιον θα διατίθενται μελλοντικά ασφαλιστικές καλύψεις υγείας.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, τα δημοσιογραφικά δεδομένα παραμένουν σε επίπεδο αγοράς και ανεπίσημων πηγών. Οι τελικές συμφωνίες, εφόσον επιτευχθούν, θα αποσαφηνίσουν το εύρος των προϊόντων, τα κανάλια διανομής και τις επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους.