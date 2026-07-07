Πυρκαγιά στη Σκάλα Ερεσσού: ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν σε χαμηλή βλάστηση

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σκάλα Ερεσσού στη Μυτιλήνη, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 3, ενώ τα αίτια διερευνώνται.

Η φωτιά που ανησύχησε ένα καλοκαιρινό απόγευμα

Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, όσοι βρίσκονταν στη Σκάλα Ερεσσού είδαν να υψώνεται καπνός πάνω από την αγροτοδασική ζώνη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Τρίτη 07 Ιουλίου 2026, γύρω στις 17:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δυτική Λέσβο. Η άμεση ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν καθοριστική ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση σε μια μέρα με αυξημένο δείκτη κινδύνου.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στην επιχείρηση συμμετέχουν συντονισμένα δυνάμεις από ξηρά και αέρα. Στο μέτωπο βρίσκονται 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος υποστηρίζουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ο στόχος είναι ο γρήγορος έλεγχος των εστιών και η αποτροπή αναζωπυρώσεων, καθώς το έδαφος και οι άνεμοι μπορούν να δυσκολέψουν το έργο των πληρωμάτων.

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 15 Ομάδα πεζοπόρων (12η ΕΜΟΔΕ) 1 Οχήματα 4 Αεροσκάφη 2 Ελικόπτερα 2

Επίπεδο κινδύνου και έρευνα για τα αίτια

Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατηγορία κινδύνου 3 για πυρκαγιά, στοιχείο που εξηγεί και τη γρήγορη κινητοποίηση. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στο σημείο για να ερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην έναρξή της, με τις αρχές να συλλέγουν δεδομένα από το πεδίο.

Το καλοκαίρι και η λεπτή γραμμή της επιτήρησης

Οι φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις απαιτούν συνεχή επιτήρηση, ειδικά όταν επικρατούν θερμές και ξηρές συνθήκες. Η Σκάλα Ερεσσού, γνωστή για τον τουρισμό και το φυσικό της περιβάλλον, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου η καθημερινότητα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αποκτήσει αίσθηση κατεπείγοντος. Εκεί πατάει η ανάγκη για έγκαιρη ειδοποίηση και καλά εκπαιδευμένες ομάδες στο πεδίο.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 της 07/07/2026 στη Σκάλα Ερεσσού (Λέσβος).

της στη (Λέσβος). Η βλάστηση είναι χαμηλή σε αγροτοδαστική έκταση.

σε αγροτοδαστική έκταση. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων (12η ΕΜΟΔΕ), 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων (12η ΕΜΟΔΕ), οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ο κίνδυνος για την περιοχή ήταν στην κατηγορία 3 κατά τον επίσημο χάρτη.

για την περιοχή ήταν στην κατά τον επίσημο χάρτη. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διενεργεί έρευνα για τα αίτια.

Η επόμενη μέρα για τη Λέσβο

Η έκβαση της επιχείρησης και τα συμπεράσματα της προανάκρισης θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των αρχών. Για τις τοπικές κοινωνίες, κάθε τέτοιο περιστατικό θυμίζει τη σημασία της ετοιμότητας και της συνεργασίας: από τον πρώτο που θα δει καπνό και θα καλέσει βοήθεια, μέχρι τα πληρώματα που επιχειρούν επί τόπου.

Καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, η επιφυλακή παραμένει υψηλή. Η ταχεία κινητοποίηση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων στη Σκάλα Ερεσσού δείχνει ότι η γραμμή άμυνας είναι ενεργή. Το στοίχημα κάθε μέρα είναι να περιορίζονται οι εστίες πριν αποκτήσουν δυναμική, προστατεύοντας ανθρώπους, περιουσίες και το νησιωτικό περιβάλλον.