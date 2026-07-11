Φενέρμπαχτσε κλείνει Γκρίνγουντ: συμφωνία κοντά στα 44,5 εκατ. ευρώ

Μεγάλο βήμα στο καλοκαιρινό παζάρι: η Φενέρμπαχτσε φέρεται να συμφώνησε με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Μέισον Γκρίνγουντ σε μεταγραφή που μπορεί να φτάσει στα <strong>44,5 εκατ. ευρώ</strong>, ενώ ο 24χρονος θα λάβει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές <strong>10 εκατ. ευρώ</strong>.

Η τουρκική Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ένα βήμα πριν από μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού: σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ομάδα έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Άγγλου εξτρέμ Μέισον Γκρίνγουντ. Η συνολική αξία της μεταγραφής αναφέρεται ότι μπορεί να αγγίξει τα 44,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αν επιβεβαιωθεί θα τον κατατάξει ως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Οι όροι που αναφέρονται

Τα διαθέσιμα στοιχεία μιλούν για άμεση καταβολή 39,5 εκατ. ευρώ προς την ομάδα της Μαρσέιγ, με επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 5 εκατ. ευρώ —συνολο 44,5 εκατ. ευρώ εφόσον ενεργοποιηθούν οι σχετικές ρήτρες. Ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο υψηλών απολαβών, με ετήσιες αμοιβές της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Βασική αμοιβή προς Μαρσέιγ: 39,5 εκατ. ευρώ

39,5 εκατ. ευρώ Δυνατότητα μπόνους: 5 εκατ. ευρώ

5 εκατ. ευρώ Ετήσιες απολαβές παίκτη: 10 εκατ. ευρώ

Προφίλ και πρόσφατη εικόνα του παίκτη

Ο Γκρίνγουντ, 24 ετών, προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στη Μαρσέιγ: σύμφωνα με τις καταγραφές, σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε 45 συμμετοχές, σημείωσε 26 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ. Ο παίκτης είχε μετακομίσει στο γαλλικό σύλλογο το καλοκαίρι του 2024 και πλέον ετοιμάζεται για νέο κεφάλαιο στην Τουρκία, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί.

Παράμετρος Αριθμός / Ποσό Βασικό ποσό προς Μαρσέιγ 39,5 εκατ. € Πιθανά μπόνους 5 εκατ. € Συνολική αξία συμφωνίας 44,5 εκατ. € Ετήσιες απολαβές παίκτη 10 εκατ. € Σεζόν 2025/26 (συνολικά) 45 συμμετοχές, 26 γκολ, 11 ασίστ

Επιπτώσεις και πλαίσιο

Αν επιβεβαιωθεί, η μετακίνηση του Γκρίνγουντ θα αποτελεί σημαντικό μήνυμα για την οικονομική δυναμική της Φενέρμπαχτσε και τις προθέσεις της να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους στο πρωτάθλημα. Τα ποσά και οι απολαβές δείχνουν την επένδυση που είναι διατεθειμένη να κάνει η τουρκική πλευρά, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν την αγοραστική διάθεση συλλόγων εκτός των παραδοσιακών ευρωπαϊκών κορυφαίων λίγκων.

Για τον ίδιο τον παίκτη, η μεταγραφή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο καριέρας και μεγαλύτερη πίεση από πλευράς προσδοκιών: τα νούμερα της τελευταίας σεζόν δείχνουν ότι διαθέτει παραγωγικότητα, ωστόσο η προσαρμογή σε διαφορετικό πρωτάθλημα και το νέο περιβάλλον αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την τελική αξιολόγηση του εγχειρήματος.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τη διεθνή αθλητική δημοσιογραφία. Εφόσον ολοκληρωθούν οι επίσημες ανακοινώσεις, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα της μεταγραφής.