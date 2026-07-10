Συνελήφθη 50χρονος για τηλεφωνική απάτη στη Βούλα — θύμα 71χρονη, αρπαγές αξίας 200.000 ευρώ

Δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 50χρονου μετά την ταυτοποίησή του ως βασικού δράστη σε υπόθεση τηλεφωνικής εξαπάτησης με θύμα 71χρονη στη Βούλα. Ερευνώνται συνεργοί, κατασχέθηκαν κοσμήματα, συσκευές και όχημα.

Στη σύλληψη ενός 50χρονου που εμπλέκεται σε υπόθεση τηλεφωνικής εξαπάτησης με θύμα μία 71χρονη στη Βούλα προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομία, έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα και συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Πώς έγινε η απάτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το Σάββατο 4 Ιουλίου άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 71χρονη και, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Με το πρόσχημα του άμεσου κινδύνου, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή μέσα σε σακούλα — τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο — τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν.

Απολογισμός και ευρήματα

Η εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες στην κατοχή και στις οικίες του 50χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Τιμαλφή και κοσμήματα

και κοσμήματα Πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων

Κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της απάτης (με παραποιημένο αριθμό πλαισίου)

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικία κατηγορουμένου 50 ετών Ηλικία θύματος 71 ετών Ημερομηνία περιστατικού 4 Ιουλίου Εκτιμώμενη ζημία 200.000 ευρώ

Διαδικασία και νομικές ενέργειες

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί που αναζητούνται από τις Αρχές. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα αλλά δεν προδικάζει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.

Η περίπτωση υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης ειδικά για ηλικιωμένους και την αξία της άμεσης ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών όταν ζητούνται με περίεργο τρόπο χρηματικά ποσά ή τιμαλφή.