46χρονη που πυροβολήθηκε στη Λεμεσό κατέθεσε προφορικά στους ανακριτές — κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα

Η 46χρονη που τραυματίστηκε από τον 55χρονο σύζυγο της, αστυνομικό, συναντήθηκε με τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού στην ΜΕΘ. Η προφορική κατάθεση ανοίγει δρόμο για τη συμπλήρωση του ανακριτικού παζλ της οικογενειακής τραγωδίας.

Σύντομοι άξονες της υπόθεσης

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου η 46χρονη που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τους έδωσε προφορικές πληροφορίες για τα γεγονότα της 30ής Ιουνίου. Η παρουσία της ανακριτικής ομάδας κρίθηκε δυνατή μετά το «πράσινο φως» από την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιγράφει η ίδια η παθούσα, το περιστατικό ξεκίνησε το πρωινό της 30ής Ιουνίου όταν ο 55χρονος σύζυγος και αστυνομικός, μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία στη Λιμενική της Μαρίνας Αγίου Ραφαήλ, μετέβη στην οικία τους. Όταν εκείνη αναχώρησε για την εργασία της, ο 55χρονος την ακολούθησε μέχρι το σημείο έξω από σχολείο και την πυροβόλησε μέσα στο όχημά της. Ο δράστης αργότερα έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σκοπός των ανακριτών και επόμενα βήματα

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού διενήργησαν σύντομη επαφή και συγκέντρωσαν προφορικά στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμπληρωθούν σε γραπτή κατάθεση όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει. Η γραπτή κατάθεση θεωρείται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της δικογραφίας και την αποσαφήνιση της σειράς των γεγονότων.

Ημερομηνία συμβάντος: 30 Ιουνίου

30 Ιουνίου Ηλικία θύματος: 46 ετών

46 ετών Ηλικία δράστη: 55 ετών (αστυνομικός) — ακολούθησε αυτοκτονία

Συνέπειες για την έρευνα και το δημόσιο συμφέρον

Η κατάθεση της παθούσας αναμένεται να δώσει κρίσιμες πληροφορίες για τη χρονική σειρά, τις κινήσεις και την πρόθεση του δράστη, στοιχεία που έχουν κεντρική σημασία για τη δικαστική διερεύνηση. Επιπλέον, η εμπλοκή εργαζόμενου σε υπηρεσία ασφαλείας επιφέρει αυξημένο ενδιαφέρον από τις αρχές και την κοινή γνώμη, καθώς και πιθανές επιπλέον έρευνες σχετικά με υπηρεσιακές ή προσωπικές παραμέτρους του περιστατικού.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 30 Ιουνίου Θύμα 46χρονη, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Δράστης 55χρονος, αστυνομικός — αυτοκτόνησε Τοποθεσία Λεμεσός — σημείο έξω από σχολείο, όχημα θύματος

Οι ανακριτές έχουν συγκεντρώσει ήδη μαρτυρικά στοιχεία και τεχνικά ευρήματα από τον τόπο του συμβάντος και προσανατολίζονται στη σύνθεση συνολικού χρονικού πλαισίου για την οικογενειακή τραγωδία. Η πλήρης γραπτή κατάθεση της 46χρονης, όταν καταστεί εφικτό, θα αποτελέσει αποφασιστικό κομμάτι της δικογραφίας.

Οι αρχές τηρούν την επιφύλαξη ως προς την αξιοποίηση όλων των δεδομένων, σεβόμενες την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαδικασία που προβλέπεται, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση όλων των περιστατικών που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.