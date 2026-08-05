Χριστουγεννιάτικο «Christmas Jazz» με τους Glitter Grotesque στο Orient Express — τρεις παραστάσεις

Οι Glitter Grotesque επιστρέφουν στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express για τρεις ατμοσφαιρικές βραδιές με jazz standards, ρετρό μελωδίες και κλασικά κινηματογραφικά τραγούδια — εισιτήριο 20€.

Jazz, vintage ατμόσφαιρα και τρεις βραδιές στο ιστορικό Μουσικό Βαγόνι

Οι Glitter Grotesque επαναφέρουν στην Αθήνα την εορταστική πρότασή τους «Christmas Jazz», παρουσιάζοντας μία μουσική παράσταση που συνδυάζει jazz standards, κινηματογραφικές μελωδίες και ρετρό λάμψη. Η σειρά περιλαμβάνει τρεις μοναδικές εμφανίσεις μέσα στις γιορτές, με σκοπό να προσφέρει ένα ζεστό, οικογενειακό αλλά ταυτόχρονα κοσμοπολίτικο μουσικό ταξίδι σε θεατές που αναζητούν μια εναλλακτική χριστουγεννιάτικη βραδιά.

Η σκηνή φιλοξενεί την Ιωάννα Noir Ζαχαροπούλου στη φωνή, τον Γιώργο Μικρό στο πιάνο και τον Χρήστο Κουτσογιάννη (Voodoo Drummer) στα ντραμς. Η παράσταση έχει διάρκεια 120 λεπτά και περιλαμβάνει διάλειμμα, κάτι που την καθιστά ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν μια πλήρη μουσική εμπειρία χωρίς βιασύνη.

Πού και πότε — ουσιαστικές πληροφορίες για τους θεατές

Το ρετρό σκηνικό στήνεται στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express, στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο «Τρένο στο Ρουφ». Ο χώρος βρίσκεται στον σταθμό Ρουφ, στη Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, παρέχοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που ταιριάζει με το ύφος της παράστασης.

Ημερομηνία Ώρα Τιμή εισιτηρίου Κυριακή, 20.12.2026 20:45 20€ Κυριακή, 27.12.2026 20:45 20€ Κυριακή, 03.01.2027 20:45 20€

Πρακτικά — τι να ξέρετε πριν πάτε

Τόπος: Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ , Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως. Τηλ. κράτησης/πληροφοριών: +30 210 5298922 .

, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως. Τηλ. κράτησης/πληροφοριών: . Διάρκεια παράστασης: περίπου 2 ώρες με ένα διάλειμμα.

με ένα διάλειμμα. Τιμή εισιτηρίου: 20€ — προτείνεται κράτηση νωρίτερα, ιδιαίτερα για την περίοδο των εορτών.

Η πρόταση απευθύνεται σε ακροατές που εκτιμούν το American Songbook, το swing και τις ρετρό ερμηνείες, αλλά και σε όσους επιθυμούν μια πιο ήσυχη, ατμοσφαιρική έξοδο μέσα στις γιορτές αντί των πολυσύχναστων εμπορικών εκδηλώσεων.

Η συνύπαρξη του vintage σκηνικού του Orient Express με την τριάδα των μουσικών υπόσχεται μια εμπειρία που δένει το ζεστό φωνητικό ύφος με την jazz συνοδεία και τον ρυθμό των ντραμς — ιδανική για ζευγάρια, παρέες ή μικρές παρέες που θέλουν να κλείσουν την χρονιά με μουσικότητα και στυλ.

Για όσους οργανώνουν την έξοδό τους: ελέγξτε τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων νωρίτερα και επικοινωνήστε με τον χώρο για λεπτομέρειες πρόσβασης και καθισμάτων, καθώς ο χώρος έχει περιορισμένη χωρητικότητα λόγω της ιδιαιτερότητάς του.