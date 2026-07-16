Acecook Vietnam χρηματοδοτεί αναδάσωση 10.500 δενδρυλλίων για την αποκατάσταση δασών στο Quang Tri

Η εταιρεία αφιέρωσε τα έσοδα συναυλίας για έργο τριετούς διάρκειας που στοχεύει σε δέσμευση άνθρακα, αποκατάσταση βιοποικιλότητας και έλεγχο διάβρωσης στην πρώτη περιοχή με πιστοποίηση FSC‑ES στο Βιετνάμ.

Στρατηγική αναδάσωσης με στόχο μετρήσιμα οικοσυστήματα

Η Acecook Vietnam επιτάχυνε την υλοποίηση του προγράμματος «Πράσινος Πλανήτης» χρηματοδοτώντας ένα έργο αναδάσωσης στην επαρχία Quang Tri, στο οποίο θα φυτευτούν συνολικά 10.500 δενδρύλλια. Η χρηματοδότηση προήλθε από όλα τα έσοδα της συναυλίας Acecook Happiness Concert 2026, που στήριξε τη φύτευση σε κοινοτικά και προστατευόμενα δασικά τμήματα της περιοχής.

Το έργο υλοποιείται σε τρεις φάσεις και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει έως το 2027. Η περιοχή που επιλέχθηκε περιλαμβάνει χωριά των κοινοτήτων Huong Lap και Huong Phung και έχει τη σημαντική ιδιότητα ότι αποτελεί την πρώτη φυσική δασική περιοχή στο Βιετνάμ με πιστοποίηση FSC‑ES για υπηρεσίες οικοσυστήματος, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Η επιλογή αυτού του χώρου επιτρέπει την επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου.

Τα φυτώρια που δωρίστηκαν περιλαμβάνουν είδη όπως τα tung, ακακία, σαπωνόκαρπο, μαόνι, έβενο, Dalbergia tonkinensis και Syzygium jambos. Τα είδη αυτά επιλέχθηκαν με γνώμονα τόσο την οικολογική επαναφορά του θόλου και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας όσο και την παροχή μακροπρόθεσμης οικονομικής αξίας για τις τοπικές κοινότητες.

Στόχοι: δέσμευση άνθρακα, αποκατάσταση βιοποικιλότητας, προστασία υδάτινων πόρων, έλεγχος διάβρωσης.

δέσμευση άνθρακα, αποκατάσταση βιοποικιλότητας, προστασία υδάτινων πόρων, έλεγχος διάβρωσης. Διάρκεια: υλοποίηση σε τρεις φάσεις έως το 2027.

υλοποίηση σε τρεις φάσεις έως το 2027. Τοπική σημασία: στήριξη βιοτόπων και βελτίωση εισοδημάτων μέσω ιθαγενών ειδών.

Η προσέγγιση που περιγράφεται διαφοροποιείται από βραχυπρόθεσμες κοινοτικές δράσεις, καθώς στοχεύει σε μακροχρόνιες και μετρήσιμες επιπτώσεις. Η έμφαση δίνεται στην ιεράρχηση ιθαγενών ειδών, τα οποία βοηθούν στην αποκατάσταση της φυσικής δομής του δάσους και στη διατήρηση των οικοσυστημικών λειτουργιών.

Παράμετρος Περιγραφή Συνολικά φυτευθέντα 10.500 δενδρύλλια Διάρκεια έργου Μέχρι το 2027, σε 3 φάσεις Επιλεγμένα είδη tung, ακακία, σαπωνόκαρπο, μαόνι, έβενο, Dalbergia tonkinensis, Syzygium jambos Ειδικό χαρακτηριστικό Περιοχή με πιστοποίηση FSC‑ES για υπηρεσίες οικοσυστήματος

Η παρουσία ειδών όπως το tung επιλέχθηκε επειδή αναπτύσσεται γρήγορα, βοηθά στη συγκράτηση του εδάφους και παρέχει δυνατότητα βιοπορισμού από τους καρπούς/λάδι για τους κατοίκους. Τα υπόλοιπα ιθαγενή είδη συμβάλλουν στην ανασύσταση του θόλου και στην αναβάθμιση της τοπικής βιοποικιλότητας, με συνέργειες στην προστασία υδροφορέων και στη μείωση της διάβρωσης.

Σε εθνικό επίπεδο, τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τις δυνατότητες συνεργασίας ιδιωτικού τομέα και κοινοτήτων για κλιματική προσαρμογή και μετρήσιμα οικολογικά οφέλη. Η επιστημονική παρακολούθηση και η πιστοποίηση της δασικής περιοχής δημιουργούν ένα πλαίσιο διαφάνειας που κρίσιμα βοηθά στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και στην επαναληψιμότητα ανάλογων δράσεων σε άλλες περιοχές του Βιετνάμ και διεθνώς.