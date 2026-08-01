Ακυρώνεται η αποψινή παράσταση στην Επίδαυρο λόγω των πυρκαγιών — οδηγίες για τους θεατές

Το Εθνικό Θέατρο ακύρωσε την αποψινή παράσταση των «Τρωάδων» στην Επίδαυρο, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών. Ανακοινώθηκαν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων και δυνατότητα αλλαγής εισιτηρίων.

Το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε την ακύρωση της αποψινής παράστασης στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, επικαλούμενο την επιδείνωση των συνθηκών λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα. Η παράσταση που ματαιώθηκε ήταν οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη σε μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη και σε διασκευή-σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, μέρος του κύκλου παραστάσεων του φεστιβάλ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και με προτεραιότητα την προστασία των θεατών και των συντελεστών. Η ματαίωση αντικατοπτρίζει την ανησυχία των διοργανωτών για τις υφιστάμενες εστίες φωτιάς και την αδυναμία να διασφαλιστούν οι συνθήκες που απαιτεί μια ασφαλής παρουσία κοινού στον αρχαίο χώρο της Επιδαύρου.

«Αγαπητοί Θεατές κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση. Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.»

Στην ανακοίνωση του Φεστιβάλ διευκρινίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τα εισιτήρια και την εξυπηρέτηση του κοινού. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει αυτόματα για τις αγορές με κάρτες που είναι συνδεδεμένες με τους λογαριασμούς τραπέζης. Για αγορές με POS και μετρητά, οι επιστροφές θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά σημεία πωλήσεων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Πρακτικές οδηγίες προς τους θεατές

Οι ηλεκτρονικές αγορές: αυτόματη επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς που συνδέονται με την κάρτα.

ποσών στους λογαριασμούς που συνδέονται με την κάρτα. Για αγορές με μετρητά ή POS: προσέλευση στα φυσικά ταμεία για την επιστροφή.

Για αλλαγή ημερομηνίας σε παράσταση του Σαββάτου: επικοινωνία απευθείας με τα ταμεία.

Τα φυσικά σημεία πωλήσεων αναφέρονται ως εξής: πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260, με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή 10:00–18:00. Οι θεατές που επιθυμούν αλλαγή εισιτηρίου για την παράσταση του Σαββάτου καλούνται να απευθυνθούν στα ταμεία εντός του προαναφερθέντος ωραρίου.

Τρόπος αγοράς Διαδικασία επιστροφής Σημειώσεις Ηλεκτρονικά (κάρτα) Αυτόματη επιστροφή στον συνδεδεμένο λογαριασμό Δεν απαιτείται ενέργεια από τον θεατή POS / Μετρητά Επιστροφή στα φυσικά σημεία πωλήσεων Πλατεία Συντάγματος, Πειραιώς 260

Η ακύρωση επιβεβαιώνει την ευθραυστότητα της θερινής πολιτιστικής δραστηριότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Προηγούμενες εμπειρίες σε αντίστοιχες συνθήκες δείχνουν ότι η ταχεία και σαφής επικοινωνία με το κοινό είναι κρίσιμη για την αποφυγή συγχύσεων και τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης. Το Φεστιβάλ και το Εθνικό Θέατρο έχουν πλέον το καθήκον να ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν νέες αλλαγές στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Σε επίπεδο πολιτισμού, η αναβολή μιας παράστασης όπως οι «Τρωάδες» σηματοδοτεί την έντονη σύγκλιση μεταξύ τέχνης και πραγματικότητας: το έργο του Ευριπίδη, που καταπιάνεται με τις συνέπειες του πολέμου και της καταστροφής, αναστέλλεται αυτή τη φορά λόγω της σύγχρονης, ορατής απειλής των πυρκαγιών—μια υπενθύμιση ότι η τέχνη και η ασφάλεια του κοινού βαδίζουν πάντοτε μαζί.