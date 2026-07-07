Ανατροπή στην υπόθεση διπλού θανάτου στο Αίγιο: προς σενάριο δολοφονίας γιου και αυτοχειρίας μητέρας

Νέα ευρήματα από τη νεκροψία και η αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενισχύουν εκδοχή χωρίς τρίτο δράστη, ενώ υπό έλεγχο τίθενται οι αρχικές ιατροδικαστικές αναφορές.

Νέα δεδομένα αλλάζουν την εικόνα

Η πολύκροτη υπόθεση με τους δύο νεκρούς στον Λόγγο Αιγίου λαμβάνει νέα τροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες —αναφερόμενες ως το «ελληνικό FBI»—, τα νεότερα στοιχεία από τη νεκροψία και το φωτογραφικό υλικό βαίνουν προς αναθεώρηση του αρχικού αφηγήματος. Ενισχύεται η εκδοχή ότι πρόκειται για δολοφονία του 26χρονου γιου και στη συνέχεια αυτοχειρία της 54χρονης μητέρας, χωρίς ενδείξεις εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Τι αξιολογούν οι Αρχές

Κατά την ανάλυση των ευρημάτων, οι αστυνομικές αρχές που χειρίζονται τον φάκελο δεν μπορούν, στην παρούσα φάση, να διατυπώσουν βεβαιότητα για παρέμβαση τρίτου. Αντιθέτως, ορισμένα σημεία που προκύπτουν από τις φωτογραφίες της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται συμβατά με το σενάριο δολοφονίας-αυτοχειρίας. Καθοριστικό θεωρείται ότι στο σώμα της μητέρας δεν αποτυπώνεται, στις απεικονίσεις που εξετάστηκαν, το αρχικά αναφερόμενο τραύμα στην πλάτη. Επίσης, τα τραύματα στον καρπό της μητέρας περιγράφονται ως αμυχές, χαρακτηριστικό που έχει καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας.

Υπό εξέταση οι αρχικές ιατροδικαστικές αναφορές

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αξιοπιστία της πρώτης ιατροδικαστικής περιγραφής. Ο ιατροδικαστής που είχε μνημονεύσει χτύπημα στην πλάτη φέρεται να τελεί υπό διερεύνηση για ενδεχόμενη πλημμελή έρευνα, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν στο παρελθόν του πειθαρχικές διαδικασίες. Η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη την εκ νέου στάθμιση των πρωτογενών δεδομένων και την αυστηρή τήρηση της δικονομικής ακολουθίας.

Η θέση του κατηγορούμενου και το τεκμήριο αθωότητας

Στο επίκεντρο παραμένει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται σε προφυλάκιση και από την πρώτη στιγμή επιμένει στην αθωότητά του. Η εκδοχή που έχει προβάλλει —και την οποία οι αρχές πλέον αξιολογούν μεταξύ των πιθανοτήτων— είναι ότι η 54χρονη ενδέχεται να σκότωσε τον 26χρονο και ακολούθως να έθεσε τέλος στη ζωή της προκαλώντας τραύματα με μαχαίρι. Υπενθυμίζεται ότι κάθε αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση διέπεται από το τεκμήριο αθωότητας μέχρι τελεσίδικης κρίσης της Δικαιοσύνης.

Κρίσιμα σημεία της έρευνας

Το αρχικώς αναφερόμενο χτύπημα στην πλάτη της μητέρας δεν επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες της νεκροψίας.

της μητέρας δεν επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες της νεκροψίας. Οι αμυχές στον καρπό της 54χρονης προσιδιάζουν, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αρχών, σε μοτίβα αυτοχειρίας .

στον καρπό της 54χρονης προσιδιάζουν, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αρχών, σε μοτίβα . Δεν προκύπτει, με τα έως τώρα δεδομένα, τρίτος δράστης στη σκηνή του συμβάντος.

Συμπληρωματικά, δημοσιογραφικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο MEGA και τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο αναφέρουν ότι η τρέχουσα αποτίμηση των αρχών συγκλίνει στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει εξωγενής εμπλοκή. Αυτή η κατεύθυνση δεν σημαίνει οριστικό συμπέρασμα· αποτυπώνει, όμως, τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχούνται τα μέχρι στιγμής ευρήματα.

Ποιοι είναι οι νεκροί και τι ξέρουμε για τα τραύματα

Πρόσωπο Ηλικία Κατάσταση Ευρήματα που αξιολογούνται Μητέρα 54 Νεκρή Μη επιβεβαιωμένο τραύμα στην πλάτη· αμυχές στον καρπό Γιος 26 Νεκρός Εξετάζεται σενάριο ανθρωποκτονίας

Επόμενα βήματα και επιπτώσεις

Το ανακριτικό έργο επικεντρώνεται στη συσχέτιση των ιατροδικαστικών δεδομένων με τα υπόλοιπα πειστήρια. Η ποινική αποτίμηση της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τη συνολική εικόνα που θα προκύψει από πραγματογνωμοσύνες, εργαστηριακούς ελέγχους και τυχόν συμπληρωματικές καταθέσεις. Παράλληλα, η διερεύνηση των πρώτων ιατροδικαστικών αναφορών έχει σημασία για τη θεσμική αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις επηρεάζουν την πορεία μιας έρευνας τέτοιου βάρους.

Καθώς οι αρχές απομακρύνουν, με βάση τις τρέχουσες ενδείξεις, το σενάριο τρίτου δράστη, η προσοχή στρέφεται στην τεκμηρίωση του ακριβούς μηχανισμού και της αλληλουχίας των γεγονότων μέσα στο σπίτι στον Λόγγο. Η τελική δικανική κρίση θα κριθεί από τα πλήρη ευρήματα, χωρίς περιθώρια για ερμηνείες που δεν στηρίζονται σε καταγεγραμμένα στοιχεία.