Άνδρος: 67χρονος πέθανε εν πλω στο δρομολόγιο Τήνος–Άνδρος, έρευνα από το Λιμενικό

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι επιβάτη στο «TERA JET 2». Γιατρός παρείχε ΚΑΡΠΑ και έγινε χρήση απινιδωτή. Στο Κέντρο Υγείας Άνδρου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Προανάκριση διενεργούν οι λιμενικές αρχές.

Έκτακτο περιστατικό εν πλω και άμεση κινητοποίηση

Τραγωδία σημειώθηκε στο δρομολόγιο Τήνος–Άνδρος, όταν 67χρονος επιβάτης του επιβατηγού–ταχύπλοου «TERA JET 2» ένιωσε αιφνίδια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το πλήρωμα κινητοποιήθηκε αμέσως και μερίμνησε για την επιβίβαση γιατρού στο σκάφος, ώστε να παρασχεθεί επείγουσα φροντίδα.

Στο πλοίο εφαρμόστηκαν διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρησιμοποιήθηκε ο διαθέσιμος απινιδωτής. Παρά την παρατεταμένη προσπάθεια, ο 67χρονος δεν ανταποκρίθηκε.

«Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης και τη χρήση του απινιδωτή, ο άνδρας δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του»

Διακομιδή και διαπίστωση θανάτου στην Άνδρο

Με την άφιξη του ταχύπλοου στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων παρέλαβε τον επιβάτη και τον μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Άνδρου. Εκεί, οι εφημερεύοντες γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2026, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία και ανησυχία στους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν συχνά τη συγκεκριμένη γραμμή, ειδικά στην αιχμή της θερινής περιόδου.

Έρευνα των λιμενικών αρχών και επόμενα βήματα

Για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου, διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Παράλληλα, αναμένεται η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα φωτίσει κρίσιμες πτυχές του περιστατικού.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί θεσμικό βήμα για την τεκμηρίωση των αιτιών και τον εντοπισμό τυχόν παραγόντων που συνέβαλαν στο συμβάν, από την υγειονομική κατάσταση του επιβάτη μέχρι την απόκριση των υπηρεσιών διάσωσης εν πλω.

Τοπικός αντίκτυπος και ζητήματα ετοιμότητας

Το συμβάν αναδεικνύει τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας στα κυκλαδίτικα δρομολόγια με υψηλή κίνηση. Η συντονισμένη ανταπόκριση του πληρώματος, η παρουσία γιατρού στο σκάφος και η έγκαιρη διασύνδεση με το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Υγείας Άνδρου αποτελούν κρίκους σε μια αλυσίδα που, σε αντίστοιχα έκτακτα, μπορεί να αποβεί καθοριστική.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνδρου, η υπενθύμιση είναι σαφής: τα πλοία της γραμμής διαθέτουν βασικό ιατρικό εξοπλισμό, ενώ τα πρωτόκολλα προβλέπουν άμεση ειδοποίηση των αρχών και διακομιδή μόλις το πλοίο προσεγγίσει το νησί. Παράλληλα, η διερεύνηση από το Λιμενικό στοχεύει στη λεπτομερή αποτίμηση κάθε σταδίου της ανταπόκρισης.

Τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα

Ο 67χρονος ένιωσε αιφνίδια αδιαθεσία εν πλω και έγινε χρήση ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή .

και . Με την άφιξη στην Άνδρο, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον επιβάτη στο Κέντρο Υγείας , όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

μετέφερε τον επιβάτη στο , όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διενεργείται προανάκριση από τις λιμενικές αρχές και αναμένεται η ιατροδικαστική διαδικασία.

Στοιχεία του περιστατικού

Πλοίο Γραμμή Ηλικία επιβάτη Αρμόδια έρευνα TERA JET 2 Τήνος → Άνδρος 67 Λιμενικές αρχές

Καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από τις αρχές. Το γεγονός θέτει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση πληρωμάτων στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών και την απρόσκοπτη διασύνδεση με τις υγειονομικές δομές της Άνδρου.