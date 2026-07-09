Πτώση επιβατών και ΙΧ στο Γαύριο παρά την αύξηση δρομολογίων και πλοίων

Τον Ιούνιο του 2026 η Άνδρος κατέγραψε μείωση στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, ενώ οι αφίξεις πλοίων και τα δρομολόγια αυξήθηκαν κατά περίπου 40%. Το γεγονός εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα.

Αντίρροπα μεγέθη στο λιμάνι του Γαυρίου

Τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού η Άνδρος παρουσίασε μία ασυνήθιστη εικόνα στην ακτοπλοϊκή της κίνηση: ενώ ο αριθμός των δρομολογίων και των πλοίων που προσεγγίζουν το Γαύριο αυξήθηκε σημαντικά, η επιβατική και οχηματική κίνηση κατέγραψαν μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Συγκεκριμένα, οι αφιχθέντες επιβάτες μειώθηκαν κατά 5%, από 37.545 το 2025 σε 35.803 φέτος (διαφορά 1.742 επιβάτες). Παράλληλα, τα εισερχόμενα Ι.Χ. μειώθηκαν κατά 6%, από 7.994 σε 7.522 (-472 αυτοκίνητα).

Η μείωση αυτή καταγράφηκε παρά την εκτεταμένη αύξηση δρομολογίων — από περίπου 10–12 σε 17–19 καθημερινά — και την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετούν το νησί, από περίπου 6 σε ~10 πλοία ημερησίως, γεγονός που αποτυπώνει συνολική αύξηση της τάξης του +40% σε δρομολόγια και πλοία.

“ΕΝ ΑΝΔΡΩ”

Η αντίθεση ανάμεσα στην προσφορά (πλοία, δρομολόγια, εκπτώσεις εισιτηρίων) και στην πραγματική ζήτηση εγείρει ερωτήματα για το πώς διαμορφώνονται οι επιλογές των ταξιδιωτών και ποια είναι η τελική οικονομική επίπτωση για το νησί.

Τοπικές συνέπειες και ζητούμενα

Για κατοίκους και επιχειρήσεις της Άνδρου, η μείωση της επιβατικής κίνησης σε συνθήκες αφθονίας δρομολογίων έχει πρακτικές συνέπειες: λιγότεροι επισκέπτες σημαίνουν χαμηλότερο τζίρο στην τοπική εστίαση, τα καταλύματα και τις υπηρεσίες μεταφορών. Ταυτόχρονα, η παρουσία περισσότερων πλοίων και δρομολογίων με χαμηλές τιμές εισιτηρίων μπορεί να πιέζει τα έσοδα των ακτοπλοϊκών εταιρειών και να αλλάζει τις συνθήκες βιωσιμότητας κάποιας γραμμής στο μέλλον.

Μείωση επιβατικής κίνησης: -5% (1.742 λιγότεροι επιβάτες).

(1.742 λιγότεροι επιβάτες). Μείωση οχημάτων: -6% (472 λιγότερα Ι.Χ.).

(472 λιγότερα Ι.Χ.). Αύξηση δρομολογίων/πλοίων: περίπου +40%, με 17–19 δρομολόγια και ~10 πλοία ημερησίως.

Η εικόνα αυτή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: μεταβολές στη ζήτηση, διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης, εποχικότητα, καθώς και συμπεριφορά των ταξιδιωτών που επηρεάζεται από οικονομικούς παράγοντες ή εναλλακτικές μεταφορές. Ταυτόχρονα, η αύξηση της προσφοράς ίσως μην κατευθύνεται σε ώρες και γραμμές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού.

Τι πρέπει να παρακολουθούν οι τοπικοί φορείς

Οι τοπικοί φορείς και το Υπουργείο Ναυτιλίας καλούνται να αξιολογήσουν τη δομή του ανταγωνισμού και την επίδρασή του στην οικονομία της Άνδρου. Στο επόμενο διάστημα χρειάζεται:

Συστηματική καταγραφή της εποχικής ζήτησης ανά δρομολόγιο και ώρα.

Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των δρομολογίων με βάση τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη.

Συντονισμός μεταξύ δήμου, επαγγελματιών του τουρισμού και ακτοπλοϊκών εταιρειών για βελτιστοποίηση προσφοράς και ζήτησης.

Η ανάλυση των στοιχείων του Ιουνίου αποτελεί μία πρώτη ένδειξη ότι ο πολλαπλασιασμός δρομολογίων και οι εκπτώσεις στα εισιτήρια δεν εγγυώνται αυτόματα αύξηση της επιβατικής κίνησης. Για την Άνδρο, νησί με περιορισμένους πόρους και ευαισθησία στην εποχικότητα, η ορθολογική χάραξη της ακτοπλοϊκής πολιτικής είναι κρίσιμη για την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δείκτης Ιούνιος 2025 Ιούνιος 2026 Αλλαγή Επιβάτες 37.545 35.803 -1.742 (-5%) Ι.Χ. 7.994 7.522 -472 (-6%) Δρομολόγια / πλοία ανά ημέρα 10–12 / ~6 17–19 / ~10 +40% δρομολόγια & πλοία

Η παρακολούθηση των επόμενων μηνών θα δείξει αν η τάση του Ιουνίου είναι παροδική ή αρχή μεγαλύτερης μετατόπισης στη διακίνηση προς και από την Άνδρο. Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί επιβάλλουν αναπροσαρμογή σχεδιασμού τόσο από πλευράς πολιτών όσο και επιχειρηματιών.