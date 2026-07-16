Τριάντα χρόνια ασφάλισης στην Άνδρο: η διαδρομή της Μαρίκας Βικτωράτου

Η επαγγελματική πορεία της Μαρίκας Βικτωράτου αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τον τρόπο που υπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της Άνδρου τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Τοπική επιχειρηματικότητα και κοινωνική ασφάλεια

Στην καρδιά της Άνδρου, μια επαγγελματική πορεία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες δείχνει πώς η ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής παρουσίας στο νησί. Η κα Μαρίκα Βικτωράτου, συνταξιούχος σήμερα, άνοιξε και διατήρησε επί 30 χρόνια ασφαλιστικό γραφείο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, με έμφαση στην προσωπική εξυπηρέτηση και στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Η μετάβασή της από τη διοικητική θέση σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρία στην άμεση επαφή με τον πελάτη καταδεικνύει μια επιλογή με κοινωνικό πρόσημο: η ασφάλιση ως μέσο πρόληψης και προστασίας των οικογενειών. Η ίδια τονίζει ότι η επαφή με τον κόσμο και η δυνατότητα να συνοδεύσεις μια οικογένεια σε κρίσιμες στιγμές ήταν καθοριστικά για την απόφασή της να δραστηριοποιηθεί ως διαμεσολαβήτρια.

Από την προσωπική παρουσία στην τεχνολογία

Οι συνθήκες στην αγορά έχουν αλλάξει. Όταν ξεκίνησε, οι διαδικασίες ήταν πιο απλές αλλά βασίζονταν στην φυσική παρουσία. Σημειώνεται ότι η κα Βικτωράτου υπήρξε από τις πρώτες στον χώρο που εισήγαγε εργαλεία όπως ο φορητός υπολογιστής στις παρουσιάσεις προς τους πελάτες, αναπτύσσοντας έτσι μια προσαρμογή στην τεχνολογία χωρίς να θυσιάσει την ανθρώπινη σχέση.

"H ασφαλιστική διαμεσολάβηση μπορεί να αναπτύσσεται δυναμικά και στην Περιφέρεια"

Η φράση αυτή συνοψίζει την εμπειρία που απέδειξε στην πράξη: η επαγγελματική συνέπεια στο νησί μπορεί να εξασφαλίσει μακροχρόνια παρουσία και προσφορά υπηρεσίας στους κατοίκους.

Προσωπική επαφή: Κεντρικό στοιχείο στην τοπική πρακτική.

Κεντρικό στοιχείο στην τοπική πρακτική. Προσαρμογή στην τεχνολογία: Σταδιακή ένταξη ψηφιακών εργαλείων στις υπηρεσίες.

Σταδιακή ένταξη ψηφιακών εργαλείων στις υπηρεσίες. Συνεχής παρουσία: Σημαντικός παράγοντας αξιοπιστίας για τις οικογένειες του νησιού.

Χρονική Αναφορά Στοιχείο 1993 Ολοκλήρωση εργοδότησης ως διοικητικό στέλεχος σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρία 13 χρόνια Διάρκεια της διοικητικής θητείας πριν την αλλαγή καριέρας 30 χρόνια Διατήρηση ασφαλιστικού γραφείου στην Άνδρο

Για τους κατοίκους της Άνδρου, το παράδειγμα της κας Βικτωράτου έχει δύο πρακτικές επιπτώσεις: πρώτον, υπογραμμίζει ότι υπηρεσίες όπως η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μπορούν να διατηρηθούν ποιοτικά σε νησιωτικό περιβάλλον· δεύτερον, δείχνει ότι η τοπική παρουσία διευκολύνει την πρόσβαση σε συμβουλές και στήριξη σε περιόδους ανάγκης.

Η εμπειρία της επίσης φωτίζει ζητήματα που αφορούν το μέλλον της τοπικής αγοράς υπηρεσιών: η ανάγκη για εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων γύρω από τα ασφαλιστικά προϊόντα, η αξία της συνέχειας στην εξυπηρέτηση και η δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων χωρίς να χαθεί η προσωπική διάσταση. Η ιστορία μιας τέτοιας επαγγελματικής διαδρομής αποτελεί χρήσιμο παράδειγμα για νέους επαγγελματίες που σκέφτονται να επενδύσουν σε υπηρεσίες στο νησί.

Στο πλαίσιο της τοπικής οικονομίας, τέτοιες πρακτικές ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και συμβάλλουν στη διατήρηση υπηρεσιών κρίσιμων για την καθημερινότητα των κατοίκων της Άνδρου.