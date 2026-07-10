Καταγγελία για μπετά στη Χώρα: αντιδράσεις για άδεια εντός παραδοσιακού οικισμού

Κατοίκοι και επαγγελματίες καταγγέλλουν δυνατές και διαρκείς οικοδομικές εργασίες στη Χώρα Άνδρου εν μέσω Ιουλίου. Η καταγγελία στρέφεται κατά της άδειας που χορηγήθηκε από την ΥΔΟΜ Άνδρου και κατά της απόφασης του Δήμου που περιορίστηκε σε σύσταση.

Έντονες εργασίες εντός παραδοσιακού οικισμού

Καταγγελία για «υπερβολική όχληση» από οικοδομικές εργασίες στη Χώρα Άνδρου κατατέθηκε στις τοπικές αρχές και συνοδεύεται από δημόσια επιστολή επωνύμου πολίτη. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Σταμάτα Ιωάννη Μανδηλαρά, που φέρνει το θέμα στο φως, σήμερα 10 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες ρίψης μπετού στον παραδοσιακό οικισμό, ενώ προηγήθηκαν εργοταξιακές φάσεις όπως καλουπώματα και σιδερώματα και θα ακολουθήσουν εργασίες ξεκαλουπώματος.

Η καταγγελία εστιάζει στην άδεια που χορηγήθηκε από την ΥΔΟΜ Άνδρου για την οικοδομή που ανήκει στην εταιρεία του κ. Μπαλόγιαννη, εντός της Χώρας. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο φάκελος είχε αρχικά υποβληθεί στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή, όπου η πρόεδρος αρνήθηκε την έγκριση λόγω πολλαπλών παραβάσεων. Έπειτα, αναφέρεται ότι ο φάκελος αποσύρθηκε και στην συνέχεια πήρε άδεια από την ΥΔΟΜ, χωρίς εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη.

«Παρωδία η απόφαση του Δήμου Άνδρου με αριθμό 87/2026 να διατυπώνει σύσταση και όχι απαγόρευση»

Η επιστολή εκφράζει επίσης ενστάσεις για τη σκοπιμότητα της έκδοσης αδειών εντός παραδοσιακού οικισμού, ιδίως όταν χρηματοδότηση υπάρχει από ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ), και διατυπώνει υπόνοιες για κατασκευή κατά παράβαση κανόνων ως ξενοδοχειακής μονάδας. Ο αποστολέας δηλώνει ότι έχει προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και προτίθεται να ενημερώσει περαιτέρω εμπλεκόμενους φορείς.

Αντίκτυπος για κατοίκους και επισκέπτες

Το ζήτημα έχει πολλαπλές τοπικές επιπτώσεις: θόρυβος και όχληση για κατοίκους και επιχειρήσεις σε περίοδο τουριστικής αιχμής (Ιούνιος–Αύγουστος), πιθανή αλλοίωση της παραδοσιακής εικόνας της Χώρας και ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη διαδικασία χορήγησης αδειών.

Εμπλεκόμενοι: εταιρεία του κ. Μπαλόγιαννη, ΥΔΟΜ Άνδρου, Αρχιτεκτονική Επιτροπή, Δήμος Άνδρου.

Κεντρικά σημεία της καταγγελίας: άδεια χωρίς εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, εργασίες μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, περιορισμένη αντίδραση του Δήμου (απόφαση 87/2026 με σύσταση).

Αίτημα του καταγγέλλοντα: διερεύνηση των διαδικασιών και ενημέρωση αρμόδιων φορέων.

Τι απομένει να γίνει

Από την καταγγελία προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία προσφυγής στις αρχές από τον ενδιαφερόμενο. Το επόμενο βήμα για τη δημοτική αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες είναι να κοινοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία της άδειας και της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου, καθώς και τυχόν ελέγχους για τη συμμόρφωση με τους όρους και τους περιορισμούς που διέπουν τους παραδοσιακούς οικισμούς.

Στοιχείο Δήλωση / Πληροφορία Ημερομηνία εργασιών 10 Ιουλίου Τοποθεσία Χώρα Άνδρου (παραδοσιακός οικισμός) Φορέας χορήγησης άδειας ΥΔΟΜ Άνδρου Αναφερόμενη απόφαση Δήμου 87/2026 (σύσταση)

Η εξέλιξη του θέματος θα επηρεάσει την τοπική κοινότητα, ειδικά αν επιβεβαιωθούν παρατυπίες στη διαδικασία αδειοδότησης ή αν συνεχιστούν οι μεγάλης κλίμακας εργασίες κατά την τουριστική περίοδο. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της Χώρας αναμένουν σαφείς απαντήσεις και, όπου απαιτείται, έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του τοπικού χαρακτήρα και της ποιότητας ζωής.