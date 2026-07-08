Ο Δημήτρης Τάρλοου ανεβάζει τις «Ευτυχισμένες Μέρες» στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου

Πρεμιέρα το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου σε συνεργασία του Θεάτρου Πορεία με τους Φίλους Φεστιβάλ Άνδρου ΑΜΚΕ. Η παραγωγή παρουσιάζει την Αγλαΐα Παππά στο κεντρικό ρόλο και αποτίει φόρο μνήμης στην ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου.

Πρεμιέρα στο νησί με κεντρική ερμηνεία από την Αγλαΐα Παππά

Το καλοκαίρι στο νησί αποκτά θεατρική βαρύτητα: ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου ανεβάζει την παράσταση «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ, με την Αγλαΐα Παππά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 1η Αυγούστου και θα δοθεί στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου, fruto συνεργασίας του Θεάτρου Πορεία με τους Φίλους Φεστιβάλ Άνδρου ΑΜΚΕ.

Η επιλογή του έργου σηματοδοτεί την πρώτη επαφή του σκηνοθέτη με το έργο του Μπέκετ και το λεγόμενο «θέατρο του παραλόγου». Το πρότζεκτ, όπως παρουσιάστηκε από τον ίδιο, επιχειρεί να διερευνήσει την ανθρώπινη αντοχή και να τιμήσει τη μνήμη της ηθοποιού Χριστίνας Τσίγκου, στενής συνεργάτιδας του Μπέκετ και συνδεδεμένης ιστορικά με τον ρόλο της Γουίνι.

«Μαρίνα, νιώθω πολύ κουρασμένη. Έχω ανάγκη μερικές μέρες ξεκούρασης. Θα πάω στις Σπέτσες, στο ξενοδοχείο ενός φίλου»

Η παρακάτω αφήγηση που ανέφερε ο σκηνοθέτης εξηγεί πώς σημαντικά προσωπικά αντικείμενα και ανέκδοτες ιστορίες συνδέθηκαν με την πορεία του ίδιου του πρότζεκτ: το δερμάτινο βαλιτσάκι της Χριστίνας Τσίγκου, που περιείχε σημειώσεις και σκηνικά μικροαντικείμενα, βρέθηκε στις οικογενειακές αναμνήσεις που οδήγησαν τελικά στην ιδέα της παράστασης.

Η παραγωγή φέρει χαρακτηριστικά μελέτης πάνω στο υποκριτικό βάρος και τη μνήμη του ρόλου: ο σκηνοθέτης ανέφερε επίσης την αρχική σκέψη για εναλλακτικές επιλογές στην ερμηνεία, όπως η πρόθεση να εμπλακεί αρχικά η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Τι σημαίνει για την Άνδρο

Για το νησί, η παράσταση αποτελεί πολιτιστικό γεγονός εντός της θερινής περιόδου και ενισχύει την τοπική πολιτιστική ατζέντα. Η συνεργασία με το Θεάτρο Πορεία και οι Φίλοι Φεστιβάλ Άνδρου ΑΜΚΕ υπογραμμίζουν την προσπάθεια σύνδεσης των τοπικών θεατρικών δομών με εθνικά κύτταρα παραγωγής.

Ημερομηνία πρεμιέρας: 1 Αυγούστου

1 Αυγούστου Χώρος: Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου

Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου Συντελεστές: Δημήτρης Τάρλου (σκηνοθεσία), Αγλαΐα Παππά (πρωταγωνιστής), Θεατρικό έργο: Σάμιουελ Μπέκετ

Στοιχείο Πληροφορία Παραγωγοί Θέατρο Πορεία & Φίλοι Φεστιβάλ Άνδρου ΑΜΚΕ Κύριος ρόλος Αγλαΐα Παππά Τόπος Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου Πρεμιέρα 1/8

Η παράσταση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού, ειδικά εκείνων με ενδιαφέρον για το σύγχρονο και κλασικό θεατρικό ρεπερτόριο. Για την τοπική κοινότητα πρόκειται για ευκαιρία πολιτιστικής κινητοποίησης, με άμεση επίπτωση στην πολιτιστική εικόνα της Άνδρου μέσα στην τουριστική περίοδο.

Περαιτέρω πληροφορίες για ώρες παράστασης και διάθεση εισιτηρίων αναμένονται από τους διοργανωτές· οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται από τους επίσημους φορείς και τα κανάλια επικοινωνίας του Φεστιβάλ.

Η σύνδεση προσωπικών αφηγήσεων, ιστορικών μνημών και θεατρικής παραγωγής, όπως καταγράφηκε στην περιγραφή του έργου, δίνει στην παράσταση επιπλέον νόημα πέρα από την καθαρά καλλιτεχνική πρόταση, καθιστώντας την αξιοπρόσεκτη για το πολιτιστικό αποτύπωμα του νησιού.