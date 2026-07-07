Έρευνα για τον θάνατο 67χρονου επιβάτη στο «TERA JET 2» στο δρομολόγιο Τήνος–Άνδρος

Λιμενικοί ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε άνδρας 67 ετών εν πλω προς την Άνδρο. Γιατρός ανέβηκε στο πλοίο και έγινε χρήση του απινιδωτή πριν τη διακομιδή στο Κέντρο Υγείας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των λιμενικών αρχών για τον θάνατο ενός άνδρα 67 ετών που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Τήνος–Άνδρος με το ταχύπλοο «TERA JET 2». Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Άνδρο, με το πλήρωμα να ενεργοποιεί άμεσα το πρωτόκολλο αντιμετώπισης ιατρικού συμβάντος.

Άμεση κινητοποίηση εν πλω

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 67χρονος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Στήθηκε επιχείρηση επιβίβασης γιατρού στο πλοίο, ο οποίος παρείχε επί μακρόν προσπάθειες ανάνηψης, αξιοποιώντας και τον απινιδωτή που βρίσκεται στον εξοπλισμό του σκάφους. Παρά την οργανωμένη ανταπόκριση και την παροχή πρώτων βοηθειών, η κατάσταση του επιβάτη δεν ανέκαμψε.

Διακομιδή στην Άνδρο και διαπίστωση θανάτου

Με τον κατάπλου στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που είχε ειδοποιηθεί από νωρίς παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Εκεί, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του. Τα ακριβή αίτια αναμένονται να αποσαφηνιστούν από τη συνεχιζόμενη προανάκριση των αρμόδιων αρχών και τις απαιτούμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες.

Τι εξετάζουν οι λιμενικές αρχές

Η έρευνα του Λιμενικού Σώματος εστιάζει στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό, στη χρονική ακολουθία των ενεργειών εντός του πλοίου και στη συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες κατά την άφιξη. Πρόκειται για τυπική διαδικασία σε ανάλογα συμβάντα, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων και την επιβεβαίωση ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας.

Πρακτικές παράμετροι για τους επιβάτες των Κυκλάδων

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της ετοιμότητας στα νησιωτικά δρομολόγια, ειδικά την περίοδο αιχμής. Τα περισσότερα επιβατηγά–οχηματαγωγά πλοία διαθέτουν βασικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως απινιδωτή, και εκπαιδευμένα μέλη πληρώματος σε πρώτες βοήθειες, ενώ υπάρχει διαδικασία άμεσης ειδοποίησης γιατρού και διασύνδεσης με τις τοπικές δομές υγείας στην ξηρά. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνδρου, η έγκαιρη ενημέρωση για προϋπάρχοντα ζητήματα υγείας, η τήρηση οδηγιών των πληρωμάτων και η άμεση αναφορά συμπτωμάτων μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η κοινότητα της Άνδρου παραμένει σε αναμονή για επίσημη ενημέρωση σχετικά με τα αίτια του θανάτου. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ταχείας διασύνδεσης των θαλάσσιων δρομολογίων με τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής στο νησί, καθώς και της συνεχούς εκπαίδευσης πληρωμάτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη διαταραχή των δρομολογίων ή ζήτημα ασφάλειας πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού.

Χρονολόγιο ενεργειών

Σημείο Ενέργεια Εν πλω (Τήνος–Άνδρος) Εμφάνιση αδιαθεσίας σε επιβάτη 67 ετών Στο «TERA JET 2» Επιβίβαση γιατρού, ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή Λιμάνι Άνδρου Παραλαβή από ασθενοφόρο και διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Κέντρο Υγείας Άνδρου Διαπίστωση θανάτου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Σε περίπτωση αδιαθεσίας εν πλω, ενημερώνουμε άμεσα το πλήρωμα και ακολουθούμε τις οδηγίες.

Οι βασικές ιατρικές υποδομές στα πλοία και η συνεργασία με τις τοπικές δομές υγείας ενεργοποιούνται χωρίς καθυστέρηση.

Η επίσημη ενημέρωση για τα αίτια θανάτου θα προκύψει από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς τον προσδιορισμό των αιτίων, με τις λιμενικές αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία για την πλήρη τεκμηρίωση των γεγονότων.