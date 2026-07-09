Διεθνής επιχείρηση της Interpol εντοπίζει δίκτυα απάτης — χιλιάδες συλλήψεις και εκατοντάδες χιλιάδες θύματα

Η επιχείρηση «First Light 2026» οδήγησε σε εκτεταμένες συλλήψεις και κατασχέσεις, αποκαλύπτοντας σύνθετες δομές απάτης που περιλαμβάνουν πλαστά αστυνομικά τμήματα και χειραγώγηση θυμάτων.

Σαρωτική διεθνής δράση εναντίον διαδικτυακής απάτης

Η Interpol ολοκλήρωσε τριμηνιαία επιχείρηση με στόχο τα κυκλώματα διαδικτυακής απάτης, που κατέληξε σε ευρείες συλλήψεις και σημαντικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η δράση της διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο και περιελάμβανε συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών σε πολλές χώρες.

Τα βασικά αποτελέσματα της επιχείρησης συνοψίζονται σε στοιχεία που αποτυπώνουν το εύρος του προβλήματος και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ύποπτοι για να εξαπατούν τα θύματα.

5.800 συλλήψεις σε διεθνές επίπεδο.

συλλήψεις σε διεθνές επίπεδο. 142.000 καταγεγραμμένα θύματα.

καταγεγραμμένα θύματα. Κατασχέσεις που προσεγγίζουν τα 300 εκατ. δολάρια.

Η έρευνα αποκάλυψε ομάδες που δεν περιορίζονταν στα παραδοσιακά εργαλεία απάτης (όπως ψεύτικα e-mail), αλλά κατασκεύαζαν πειστικά σκηνικά και χρησιμοποιούσαν τεχνικές ψυχολογικής πίεσης για να παραπλανήσουν τα θύματα. Στην πιο εντυπωσιακή υπόθεση, οι αρχές βρήκαν πιστό αντίγραφο αστυνομικού τμήματος, με στολές και διακριτικά, που χρησιμοποιούνταν για να εκφοβίζουν πολίτες κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

Παράμετρος Αποτέλεσμα Συλλήψεις 5.800 Θύματα 142.000 Κατασχεθέντα κεφάλαια ~300.000.000 δολάρια

Οι μέθοδοι που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

απάτες μέσω επιχειρηματικών e-mail (Business Email Compromise),

σχέσεις απάτης μέσω πλαστών ρομάντζων (romance scams) και sextortion,

κλοπή ταυτότητας και επενδυτικές απάτες με ψευδείς προσφορές.

Επισημαίνεται πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι δράστες δημιουργούσαν υποδομές υψηλής πιστότητας —από εξοπλισμό έως ψεύτικες στολές— προκειμένου να πείθουν τα θύματα ότι οι εντολές μεταφοράς χρημάτων προέρχονταν από επίσημες αρχές. Σε μία υπόθεση, οι αρχές σε χώρα της Αφρικής κατάσχεσαν εκατοντάδες ηλεκτρονικές συσκευές και ξένο συνάλλαγμα παράλληλα με το μιμητικό αστυνομικό σκηνικό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των αρχών 97 κρατών και φέρνει στο φως την ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην πρόληψη και την έρευνα των ψηφιακών απάτων.

Αν και οι συλλήψεις αποτελούν σημαντικό βήμα, οι αναλυτές τονίζουν ότι το πρόβλημα παραμένει διασυνοριακό και εξελισσόμενο, απαιτώντας συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαίδευση των πολιτών και αυστηρούς μηχανισμούς προστασίας τραπεζικών συναλλαγών.