Επιχείρηση στην Πάρο: δύο 23χρονοι συνελήφθησαν μετά από εμβολισμό μοτοσικλέτας αστυνομικού

Δύο νεαροί, ηλικίας 23 ετών, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Σύρου έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στην Πάρο στην οποία κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης. Η έρευνα συνεχίζεται.

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και συλλήψεις

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 23 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην Πάρο στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση των υπόπτων από τις διωκτικές αρχές.

Κατά την προσπάθεια ελέγχου του ενός από τους κατηγορουμένους, αυτός φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε και να εμβόλισε τη μοτοσικλέτα αστυνομικού που είχε ενταχθεί στην επιχείρηση. Η προσπάθεια διαφυγής δεν ολοκληρώθηκε: οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τόσο τον οδηγό όσο και τον φερόμενο συνεργό του.

Κατηγορίες και κατασχεθέντα στοιχεία

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Κατά περίπτωση, τους αποδίδεται επίσης παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατασχεθέν στοιχείο Ποσότητα / περιγραφή Κοκαΐνη 544,9 γραμμάρια Κάνναβη 309,4 γραμμάρια Ζυγαριές ακριβείας 3 Μετρητά € 2.730 Εμπλεκόμενο όχημα Κατασχέθηκε Είδος αντικειμένου Ρόπαλο

Διαδικασία και επόμενα βήματα

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο συνεχίζει να αξιολογεί τα ευρήματα και να ερευνά ενδεχόμενες διασυνδέσεις με ευρύτερο δίκτυο διακίνησης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Κατασχέθηκαν συνολικά σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και αντικείμενα που συνδέονται με εμπορία.

Ένας αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, συμμετείχε στην επιχείρηση και το όχημά του εμβολίστηκε.

Το περιστατικό αναδεικνύει τόσο την επιχειρησιακή προσέγγιση των αστυνομικών για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών σε νησιωτικές περιοχές όσο και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διωκτικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχων και επιχειρήσεων. Η έρευνα θα προσδιορίσει αν υπάρχει ευρύτερη δικογραφία ή επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.