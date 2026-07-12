Η διαδρομή του παριανού μαρμάρου στην Κέα: μνημεία και χρονολόγηση

Νέα καταγραφή δείχνει συνεχόμενη χρήση του <strong>παριανού μαρμάρου</strong> στην Κέα από το 530 π.Χ., με σημαντικά γλυπτικά και αρχιτεκτονικά δείγματα που αναδεικνύουν τη θέση του νησιού στον 6ο και 5ο αι. π.Χ.

Παριανός λίθος στην Κέα: χρονολόγηση και έργα

Η παρουσία του παριανού μαρμάρου στην Κέα ανιχνεύεται επιστημονικά από το 530 π.Χ., με τη δημιουργία σημαντικών πλαστικών έργων που αποτυπώνουν την τέχνη και τις τεχνικές της εποχής. Από την καταγραφή προκύπτει ότι το νησί συγκεντρώνει αρκετά δείγματα από Παρία λίθο στο τελευταίο τρίτο του 6ου αι. π.Χ. και στη συνέχεια.

Το ενδιαφέρον για το μαρμάρινο αυτό υλικό δεν ήταν τυχαίο: υπήρξε περιζήτητο πριν την εξάπλωση του πεντελικού μαρμάρου και του οφειλόμενου στην ιδιαίτερη υφή του και στην ιστορία εξόρυξης («Λυχνίτης» λόγω στοών που φωτίζονταν με λύχνους). Η εργασία που έρχεται να καταγράψει τα μνημεία από παριανό μαρμάρο στην Κέα επιχειρεί να συστηματοποιήσει τα γνωστά αρχιτεκτονικά και γλυπτικά δείγματα.

Το πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο της περιόδου είναι κρίσιμο για την ερμηνεία αυτών των ευρημάτων. Ο 6ος αιώνας π.Χ. σημειώνει ευρύτερη κοινωνική και πολιτική αλλαγή στον ελλαδικό κόσμο: από την αυτοδιοίκηση των πόλεων έως τις πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε ολιγαρχικούς και τυραννικούς θεσμούς, με παράλληλες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική — την κυριαρχία του Δωρικού ρυθμού στην ηπειρωτική Ελλάδα και την επιμονή του Ιωνικού ρυθμού στα νησιά, όπου και τα τοπικά εργαστήρια γλυπτικής εναρμονίζονται με την ιωνική αισθητική.

Η Κέα, ως νησιωτική κοινότητα, εμφανίζει πυκνότητα έργων από Παρία λίθο που εντάσσουν το νησί στο ευρύτερο δίκτυο παραγωγής και διάδοσης μαρμάρινων έργων της εποχής. Το εύρημα αυτό έχει συνέπειες για την κατανόηση της τοπικής αρχιτεκτονικής, της οικονομίας των υλικών και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Χρονολογία : ανίχνευση από 530 π.Χ.

: ανίχνευση από Υλικό : Παριανός λίθος (Παρία μαρμάρο / Λυχνίτης)

: Παριανός λίθος (Παρία μαρμάρο / Λυχνίτης) Χρήση: γλυπτική και αρχιτεκτονικά στοιχεία στην Κέα

«Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και σκάλιζα μέχρι να τον ελευθερώσω.» — Μιχαήλ Άγγελος

Η παραπάνω ρήση, αν και μεταγενέστερη και γενικότερη, αναδεικνύει τη στενή σχέση του γλύπτη με το υλικό· στο πλαίσιο της Κέας η συγκεκριμένη υλικότητα του παριανού μαρμάρου καθόρισε το αισθητικό αποτέλεσμά του και την τεχνική προσέγγιση των εργαστηρίων.

Περίοδος Χαρακτηριστικά στην Κέα Τελευταίο τρίτο 6ου αι. π.Χ. Πυκνότητα έργων από Παρία λίθο 5ος αι. π.Χ. Συνέχιση χρήσης στην πλαστική και αρχιτεκτονική

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Κέας, η συγκέντρωση και τεκμηρίωση αυτών των μαρμάρινων στοιχείων έχει πρακτικές προεκτάσεις: απαιτείται καταγραφή, προστασία και κατάλληλη παρουσίαση των ευρημάτων, ώστε να ενισχυθεί η γνώση για την τοπική ιστορία και να υποστηριχτεί η ανάδειξη του νησιού ως τόπου με μακρά παράδοση στην επεξεργασία πολύτιμων υλικών.

Η έρευνα επίσης υπενθυμίζει ότι η τοπική αρχιτεκτονική και γλυπτική πρέπει να εκτιμηθούν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο αλλαγών που χαρακτήρισαν τον 6ο και 5ο αι. π.Χ., τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά, γεγονός που μπορεί να εμπλουτίσει τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Κέας σε επίπεδο εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προστασίας μνημείων.