Πρώτη θερμική απεικόνιση από τον ελληνικό δορυφόρο—καταγράφηκαν και η Κέα με την Κύθνο

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την εκτόξευσή του, ο νέος ελληνικός δορυφόρος απέστειλε την πρώτη θερμική εικόνα πάνω από την Ελλάδα, καταγράφοντας θερμικά αποτυπώματα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας και σε έξι νησιά του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Κέα και η Κύθνος. Το γεγονός σηματοδοτεί πρόοδο στην παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και στη διαχείριση κινδύνου για την τοπική κοινωνία.

Νέα εποχή στην παρακολούθηση πυρκαγιών για τα νησιά του Αιγαίου

Το ελληνικό πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών έκανε το πρώτο πρακτικό βήμα: ο δορυφόρος έστειλε την πρώτη θερμική εικόνα πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, λιγότερο από έναν μήνα μετά την εκτόξευσή του. Η αποστολή κατέγραψε θερμικά σημεία στο λεκανοπέδιο της Αθήνας και σε έξι νησιά του Αιγαίου —ανάμεσά τους η Κέα και η Κύθνος— επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες εντοπισμού θερμικών φαινομένων από το διάστημα.

Οι δοκιμές βαθμονόμησης που πραγματοποιήθηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες έδειξαν, σύμφωνα με τους φορείς του προγράμματος, ότι οι αισθητήρες παρέχουν ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας και μπορούν να ανιχνεύσουν εγκαίρως την εμφάνιση δασικών πυρκαγιών αλλά και άλλα χερσαία ή θαλάσσια θερμικά φαινόμενα. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, από την εταιρεία OroraTech, λειτουργεί από Χαμηλή Περιγήινη Τροχιά και υπόσχεται μικρή καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων.

Καταγεγραμμένες περιοχές: λεκανοπέδιο Αττικής και έξι νησιά του Αιγαίου (Άνδρος, Τήνος, Σκύρος, Χίος, Κέα, Κύθνος).

λεκανοπέδιο Αττικής και έξι νησιά του Αιγαίου (Άνδρος, Τήνος, Σκύρος, Χίος, Κέα, Κύθνος). Χρονικό σημείο: πρώτη θερμική εικόνα λιγότερο από έναν μήνα μετά την εκτόξευση, με δύο εβδομάδες δοκιμών βαθμονόμησης.

πρώτη θερμική εικόνα μετά την εκτόξευση, με δύο εβδομάδες δοκιμών βαθμονόμησης. Δυνατότητες: ταχύτερη ανίχνευση πυρκαγιών και παροχή δεδομένων για κλιματική έρευνα.

Για την τοπική κοινότητα σημαίνει καλύτερη κάλυψη και μεγαλύτερη δυνατότητα στην πρώιμη προειδοποίηση και κινητοποίηση μέσων σε περίπτωση έντονων καιρικών συνθηκών ή έναρξης πυρκαγιάς. Όταν ο αστερισμός δορυφόρων τεθεί σε πλήρη λειτουργία, προβλέπεται ότι θα σαρώνονται όλες οι περιοχές της χώρας δύο φορές την ημέρα, παρέχοντας συνεχή θερμική παρακολούθηση που μπορεί να βελτιώσει την επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Στοιχείο Περιγραφή Χρονολογία/Φάση Πρώτη θερμική εικόνα, δοκιμές βαθμονόμησης ολοκληρώθηκαν Καλυπτόμενες περιοχές (παράδειγμα) Αττική, Άνδρος, Τήνος, Σκύρος, Χίος, Κέα, Κύθνος Τεχνολογία Θερμικοί αισθητήρες σε χαμηλή τροχιά (OroraTech)

Για τους κατοίκους της Κέας και της Κύθνου η άμεση πρακτική αξία αφορά κυρίως ταχύτερη ανίχνευση εστιών και τη βελτίωση της συντονισμένης αντίδρασης των υπηρεσιών. Η πληροφόρηση από το διάστημα συμπληρώνει τις επίγειες περιπολίες και τα τοπικά μέσα πυρόσβεσης, προσφέροντας νέα βάση δεδομένων για τον σχεδιασμό μέτρων πρόληψης και την εκτίμηση κινδύνου σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας θα κληθούν να ενσωματώσουν τα δεδομένα αυτά στο σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, τα θερμικά στοιχεία θα είναι χρήσιμα και για ερευνητικές χρήσεις, παρέχοντας πληροφορίες για τις μεταβολές στο περιβάλλον της Μεσογείου.

Η πλήρης λειτουργία του συστήματος και η συχνότητα επανεπίσκεψης των περιοχών θα καθορίσουν την πραγματική αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και τον περιορισμό των πυρκαγιών. Μέχρι τότε, η αποστολή της πρώτης εικόνας αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο με άμεσο ενδιαφέρον για τις νησιωτικές κοινότητες της περιοχής.