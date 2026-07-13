Ο πρώτος ελληνικός δορυφορικός χάρτης θερμοκρασιών ενισχύει την ανίχνευση πυρκαγιών στο Αιγαίο

Ο νέος δορυφόρος της OroraTech απέστειλε εντός μήνα την πρώτη θερμική εικόνα πάνω από ελληνικά νησιά, μεταξύ των οποίων η Κέα και η Κύθνος, σηματοδοτώντας βήμα στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση δασικών πυρκαγιών.

Νέο εργαλείο παρακολούθησης για την πυροπροστασία στο Αιγαίο

Η ενεργοποίηση του Ελληνικού Συστήματος Πυρόσβεσης (Hellenic Fire System), που ανέπτυξε η OroraTech, σηματοδοτεί την πρώτη διαδοχική αποστολή θερμικής απεικόνισης πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Λιγότερο από έναν μήνα μετά την εκτόξευση ο δορυφόρος μετέδωσε την πρώτη θερμική λήψη, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος.

Κατά τη φάση δοκιμών βαθμονόμησης, διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, οι αισθητήρες απέδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν με υψηλή ακρίβεια τη θερμοκρασία της επιφάνειας και να εντοπίζουν θερμικά φαινόμενα που σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές αλλά και ευρύτερα χερσαία και θαλάσσια θερμικά μοτίβα.

«Η επίτευξη της πρώτης λήψης δεδομένων τόσο γρήγορα αποδεικνύει την ωριμότητα της τεχνολογίας μας και την εξαιρετική δουλειά των μηχανικών μας.»

Στις πρώτες λήψεις καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, το θερμικό αποτύπωμα του λεκανοπεδίου της Αθήνας και έξι νησιών του Αιγαίου, με συγκεκριμένη αναφορά σε: Άνδρο, Τήνο, Σκύρο, Χίο, Κέα και Κύθνο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ικανότητα του συστήματος να αποτυπώνει θερμικά μοτίβα που δημιουργούνται από στροβιλώδεις ροές αέρα πάνω από τη θάλασσα, στοιχείο που υπογραμμίζει την ακρίβεια και την τεχνολογική ωριμότητα της αποστολής.

Ταχύτητα ενεργοποίησης: πρώτη εικόνα εντός ενός μήνα από την εκτόξευση.

πρώτη εικόνα εντός ενός μήνα από την εκτόξευση. Κάλυψη: λεκανοπέδιο Αττικής και έξι νησιά του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων της Κέας και της Κύθνου.

λεκανοπέδιο Αττικής και έξι νησιά του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων της Κέας και της Κύθνου. Δυνατότητες: ανίχνευση δασικών πυρκαγιών, μέτρηση θερμοκρασίας επιφάνειας, παρατήρηση θαλάσσιων θερμικών φαινομένων.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές της Κέας και της Κύθνου η νέα αυτή υποδομή μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία εντοπίζονται οι εστίες πυρκαγιάς, ιδίως σε νησιωτικά τοπία όπου η έγκαιρη ειδοποίηση είναι κρίσιμη για την εκκένωση και την κινητοποίηση μέσων πυρόσβεσης.

Στοιχείο Περιγραφή Διάρκεια δοκιμών Περίπου δύο εβδομάδες Περιοχές πρώτης λήψης Λεκανοπέδιο Αττικής, Άνδρος, Τήνος, Σκύρος, Χίος, Κέα, Κύθνος Τεχνολογία Θερμικοί αισθητήρες σε LEO (χαμηλή περιγήινη τροχιά)

Συνεπώς, για την τοπική κοινωνία σημασία έχει όχι μόνο η ύπαρξη της τεχνολογίας αλλά και ο τρόπος ενσωμάτωσής της στις επιχειρησιακές διαδικασίες πολιτικής προστασίας: η ταχεία διαβίβαση δεδομένων, η διαλειτουργικότητα με εθνικά και περιφερειακά κέντρα επιτήρησης και η εκπαίδευση των τοπικών υπηρεσιών στην αξιοποίηση των εικόνων για πρακτική χρήση στο επιχειρησιακό επίπεδο.

Η συνέχιση των δοκιμών και η πλήρης ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην καθημερινή διαχείριση συμβάντων θα καθορίσει τον πραγματικό αντίκτυπο στο νησιωτικό τοπίο. Για τους κατοίκους των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, η πρόσβαση σε αξιόπιστα και έγκαιρα δεδομένα θερμικής παρατήρησης μπορεί να βελτιώσει την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικισμών.