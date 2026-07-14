Κύθνος: Δήμος ζητά απαγόρευση πισίνων που επιβαρύνουν το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

Ο Δήμος Κύθνου προτείνει αυστηρούς όρους για την έκδοση αδειών νέων πισίνων, συνδέοντας κάθε νέα τουριστική ανάπτυξη με την πραγματική επάρκεια υδατικών πόρων και τις υποδομές του νησιού.

Αυστηροί όροι για νέες πισίνες στην Κύθνο

Ο Δήμος Κύθνου κατέθεσε παρατηρήσεις επί του υπό διαβούλευση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού, με σκοπό να περιοριστεί η κατασκευή νέων πισίνων που θα συνδέονται στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης. Η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, στοχεύει στην προστασία των υδατικών πόρων και στη διασφάλιση της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Στις παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι η πίεση στους υδατικούς πόρους του νησιού απαιτεί σαφείς και μη ελαστικούς κανόνες. Συγκεκριμένα προτείνεται η κατασκευή πισίνας να επιτρέπεται μόνο εφόσον:

δεν υπάρχει σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης,

διασφαλίζεται υδατική αυτονομία μέσω αφαλάτωσης ή συλλογής όμβριων υδάτων,

ή συλλογής όμβριων υδάτων, τεκμηριώνεται ότι η νέα εγκατάσταση δεν θα επιβαρύνει τις δημοτικές υποδομές.

Ο Δήμος ζητά ότι αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί ενιαία και χωρίς εξαιρέσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επένδυσης. Η παρέμβαση συνδέει την τουριστική ανάπτυξη με την φέρουσα ικανότητα του νησιού, που κατά την Τεχνική Υπηρεσία δεν μπορεί να αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των τουριστικών κλινών αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και τις υποδομές.

«Να μην επιτρέπονται οι νέες πισίνες που επιβαρύνουν το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης»

Στις παρατηρήσεις προτείνεται επίσης η εκπόνηση ειδικής μελέτης φέρουσας ικανότητας για την Κύθνο και η δημιουργία μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης, ώστε κάθε νέα τουριστική άδεια να συνδέεται με τεκμηριωμένη επάρκεια υποδομών. Η Τεχνική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, το οδικό δίκτυο και οι μεταφορές πρέπει να ενταχθούν στην αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας.

Οι προτάσεις του δήμου αντικατοπτρίζουν έναν ευρύτερο προβληματισμό για το μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης του νησιού: η απρόσκοπτη επέκταση του τουρισμού χωρίς ταυτόχρονη ενίσχυση των υποδομών και χωρίς περιορισμούς στη χρήση των φυσικών πόρων κινδυνεύει να υπονομεύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη βιωσιμότητα του προορισμού.

Προϋπόθεση Απαίτηση Σύνδεση με δίκτυο Δεν επιτρέπεται Υδατική αυτονομία Αποδεκτή (αφαλάτωση ή συλλογή όμβριων υδάτων) Επιβάρυνση υποδομών Απαγορεύεται εάν προκαλείται

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Κύθνου, οι νέοι όροι σημαίνουν ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο με πισίνα θα πρέπει να σχεδιαστεί με έμφαση στην αυτονομία νερού και στην τεκμηρίωση μη επιβάρυνσης των δημοτικών δικτύων. Σε επίπεδο πολιτικής, οι προτάσεις του δήμου μπορούν να αποτελέσουν βάση για στοχευμένες ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιών.