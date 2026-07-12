Σύγχρονη τέχνη στην Κέα: η έκθεση του Cacao Rocks στο One&Only Kéa Island

Από τις <strong>27 Ιουνίου</strong> έως τις <strong>31 Αυγούστου</strong> το One&Only Kéa Island φιλοξενεί την έκθεση «Rendez‑vous in Kea» του καλλιτέχνη Cacao Rocks, σε συνέχεια του προγράμματος Artist in Residence που ξεκίνησε το 2024.

Έκθεση με άρωμα Αιγαίου και κυκλαδίτικης αισθητικής

Το One&Only Kéa Island άνοιξε τις πόρτες του στην έκθεση Rendez‑vous in Kea, με έργα του Ιάσονα Μέγκουλα, γνωστού στο εικαστικό πεδίο ως Cacao Rocks. Η παρουσίαση διαρκεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου και επιχειρεί να καταγράψει την επαφή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας με το ιδιαίτερο τοπικό τοπίο.

«Στην Κέα, όπου το φως του Αιγαίου χαράζει τις πέτρινες πλαγιές και το τοπίο μοιάζει να έχει διατηρήσει μια αρχαία αισθητική, η σύγχρονη τέχνη βρίσκει τον συνομιλητή της.»

Η σειρά έργων προέκυψε από την παρατήρηση της Κέας: τη θαλάσσια ταυτότητα του Αιγαίου, τη λιτή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, τα ίχνη της ιστορίας και τα σύμβολα που επιβιώνουν στον ελληνικό πολιτισμό. Στο εκθεσιακό υλικό διακρίνεται ένας συνδυασμός ανθρώπινων μορφών, ζωικών μορφών και οργανικών φορμών, που επιχειρούν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Ο Cacao Rocks έχει αναδειχθεί μέσα από σκηνές graffiti και την αστική κουλτούρα, ενώ στη δουλειά του συναντώνται στοιχεία street art και σύγχρονης ζωγραφικής. Η επιλογή του από το One&Only εντάσσεται στο πρόγραμμα Artist in Residence του resort, που στοχεύει στη δημιουργία ουσιαστικών συναντήσεων ανάμεσα σε καλλιτέχνες, τόπο και κοινό.

Διάρκεια έκθεσης: 27 Ιουνίου – 31 Αυγούστου

Χώρος: One&Only Kéa Island

Καλλιτέχνης: Cacao Rocks (Ιάσονας Μέγκουλας)

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Για την Κέα, η έκθεση σηματοδοτεί μια συνέχεια στην προσπάθεια προβολής του νησιού πέρα από τον παραδοσιακό τουρισμό. Το πρόγραμμα Artist in Residence έχει ήδη θεσμοθετήσει αυτή τη σχέση: το 2024 εγκαινιάστηκε με την έκθεση Daydreaming in Kéa του Παύλου Χαμπίδη, θέτοντας την τέχνη στο επίκεντρο της φιλοξενίας. Η παρουσία σύγχρονων εικαστικών έργων σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής προσφέρει επιπλέον λόγους επίσκεψης και ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο νησί.

Η έκθεση, πέρα από την αισθητική της διάσταση, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο τοπικής οικονομίας: προσελκύει επισκέπτες με ενδιαφέρον για την τέχνη, αυξάνει την προβολή της Κέας σε πολιτιστικούς κύκλους και δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς φιλοξενίας και καλλιτέχνες.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος έκθεσης Rendez‑vous in Kea Καλλιτέχνης Cacao Rocks (Ιάσονας Μέγκουλας) Διάρκεια 27 Ιουνίου – 31 Αυγούστου Χώρος One&Only Kéa Island

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια μιας στρατηγικής που συνδέει τοπικό τοπίο και σύγχρονη τέχνη και ανοίγει διάλογο για το πώς η Κέα παρουσιάζεται ως προορισμός που συνδυάζει φυσική ομορφιά και πολιτιστική ζωή. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα έργα στο χώρο του resort καθʼ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η πρωτοβουλία αξίζει προσοχής ως παράδειγμα τοπικής πολιτιστικής αναβάθμισης.