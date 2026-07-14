Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Kythnos Bay Hotel: τριών αστέρων, 50 δωμάτια και ενίσχυση τοπικής απασχόλησης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πιστοποίησε τη λειτουργία της αναβαθμισμένης μονάδας στα Λουτρά Κύθνου. Το επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσε υποδομές και δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας.

Νέα δυναμική για τον τουρισμό της Κύθνου

Πιστοποιήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η ολοκλήρωση της επένδυσης που αναβάθμισε το Kythnos Bay Hotel στα Λουτρά Κύθνου, με την ξενοδοχειακή μονάδα να μετατρέπεται από δύο σε τριών αστέρων. Το έργο, που υλοποιήθηκε από την εταιρεία «Κ. Παπαδιάς και ΣΙΑ Ο.Ε.» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 17η Ιουνίου 2026.

Η επένδυση αφορά τόσο στην αναβάθμιση των χώρων υποδοχής και εστίασης όσο και στον εκσυγχρονισμό των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, προβλέφθηκε η δημιουργία γυμναστηρίου, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητα της μονάδας στην τοπική αγορά του τουρισμού.

Δυναμικότητα: 50 δωμάτια, 96 κλίνες.

50 δωμάτια, 96 κλίνες. Κατηγορία: αναβάθμιση σε 3 αστέρια.

αναβάθμιση σε 3 αστέρια. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 17/06/2026.

Οικονομικά στοιχεία και χρηματοδότηση

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 712.553,24 ευρώ, εκ των οποίων το ενισχυόμενο κόστος καταγράφεται σε 710.665,40 ευρώ. Η οικονομική υποστήριξη της επένδυσης περιλαμβάνει φορολογική απαλλαγή ύψους 284.266,16 ευρώ, με τμήμα της απαλλαγής (ποσό 165.709,47 ευρώ) να εγκρίνεται για ενεργοποίηση.

Η κάλυψη της χρηματοδότησης έγινε με συνδυασμό τραπεζικού δανεισμού και ίδιας κεφαλαιακής συμμετοχής: τραπεζικό δάνειο ύψους 367.969,62 ευρώ και ίδια συμμετοχή 344.583,62 ευρώ.

Σύνθεση χρηματοδότησης Ποσό (ευρώ) Ενισχυόμενο κόστος 710.665,40 Φορολογική απαλλαγή (συνολικά) 284.266,16 Εγκεκριμένο υπόλοιπο απαλλαγής 165.709,47 Τραπεζικός δανεισμός 367.969,62 Ίδια συμμετοχή 344.583,62

Απασχόληση και τοπικός αντίκτυπος

Η επένδυση προκάλεσε αύξηση της απασχόλησης στο ξενοδοχείο, με τη δημιουργία 6,55 νέων Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), αριθμός που υπερβαίνει τον αρχικό σχεδιασμό. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεση σημασία για το νησί, καθώς κάθε νέα θέση εργασίας ενισχύει το εισόδημα των νοικοκυριών και υποστηρίζει την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Η αναβάθμιση της μονάδας αναμένεται να συμβάλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στοιχεία κρίσιμα για μικρά νησιά όπως η Κύθνος όπου η τουριστική υποδομή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική βιωσιμότητα.

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, η βελτίωση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σημαίνει: