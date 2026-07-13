Η φθορά του δημόσιου λόγου: όταν η πολιτική γίνεται τοξική, η δημοκρατία φτωχαίνει

Η αντίθεση ανάμεσα σε ιδεολογίες και σε έναν δηλητηριώδη πολιτικό λόγο —η οποία περιγράφεται με τον όρο «Αδωνισμός»— δεν αφορά μόνο αισθητικά ζητήματα αλλά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη σχέση των νέων με την πολιτική.

Η ποιότητα του δημοσίου λόγου ως πεδίο μάχης

Σε περιόδους κρίσης της πολιτικής ζωής, η αντιπαράθεση μπορεί να επικεντρώνεται είτε σε διαφορετικές ιδεολογίες και προγράμματα είτε στην ίδια την ποιότητα του δημόσιου λόγου. Στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη ανάλυση, η δημόσια συζήτηση τείνει να μετατρέπεται σε «τηλεοπτικό καβγά», όπου η προσβολή υποκαθιστά το επιχείρημα και η πόλωση γίνεται εργαλείο διατήρησης εξουσίας.

Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίστηκε με τον όρο

«Αδωνισμός»

— όχι ως προσωπική στιγματοποίηση, αλλά ωςβασισμένη στην τοξικότητα, τη συκοφαντία και την επικοινωνιακή υπερβολή. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ποιος το εκφράζει, αλλά ότι πρόκειται για συστηματική επιλογή που συρρικνώνει τον δημόσιο διάλογο και απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική συμμετοχή.

Η συνέπεια αυτού του μοντέλου είναι πολλαπλή: η πολιτική παύει να παράγει λύσεις και γίνεται μόνο θόρυβος· οι νέοι, ειδικότερα, απομακρύνονται διότι δεν βλέπουν σεβασμό, ουσία ή προοπτική στον δημόσιο λόγο. Η αποχή από τις εκλογές προβάλλεται ως άμεση συνέπεια της απογοήτευσης και της παραίτησης — μια απώλεια που καθιστά τη δημοκρατία «φτωχότερη» κάθε φορά που μειώνεται η συμμετοχή.

Προεκτάσεις για τον πολιτισμό και την κοινωνία

Η πολιτική ρητορική δεν είναι ανεξάρτητη από τον ευρύτερο πολιτιστικό χώρο: ο δημόσιος λόγος διαμορφώνει στάσεις, εκπαιδεύει τη δημόσια σφαίρα και επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Όταν κυριαρχούν οι χαρακτηρισμοί και η «εξόντωση» του αντιπάλου, η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται και οι προοπτικές για συλλογική δράση και δημιουργία μειώνονται.

Τοξικότητα : Υποκαθιστά το επιχείρημα και υπονομεύει τη λογική της συζήτησης.

: Υποκαθιστά το επιχείρημα και υπονομεύει τη λογική της συζήτησης. Αποκλεισμός νέων : Η νεότερη γενιά αποστρέφεται τη συμμετοχή όταν δέχεται ένα μήνυμα προσωπικών επιθέσεων.

: Η νεότερη γενιά αποστρέφεται τη συμμετοχή όταν δέχεται ένα μήνυμα προσωπικών επιθέσεων. Δημοκρατική φθορά: Η αποχή και η αδιαφορία ελαττώνουν την εκπροσώπηση και τη νομιμοποίηση των θεσμών.

Η θεραπεία αυτής της κατάστασης απαιτεί επανεκτίμηση των πολιτικών συμπεριφορών και μια επιστροφή σε διαλόγους που βασίζονται σε επιχειρήματα και σεβασμό. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αλλαγή ρητορικής, αλλά η επανεγκατάσταση κανόνων που προστατεύουν την ποιότητα της δημόσιας ζωής και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή.

Πρόβλημα Συνέπεια Πολιτική πόλωση ως μέθοδος Αύξηση αποχής και συναίνεσης στη δηλητηριώδη ρητορική Τηλεοπτικοί καβγάδες Απομάκρυνση νέων από τον δημόσιο διάλογο

Η δημόσια σφαίρα της χώρας χρειάζεται επαγγελματισμό, ευπρέπεια και δημιουργικότητα στον τρόπο που διατυπώνονται οι διαφορές. Είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού: όταν ο λόγος καθίσταται μέσο εξόντωσης του «αντιπάλου», χάνεται το κοινό πεδίο όπου μπορούν να γεννηθούν λύσεις και να ανθίσει η συλλογική φαντασία.