Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει χαλάρωση των κανόνων εκπομπών για βαρέα φορτηγά στις ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για να χαλαρώσει προτεινόμενους κανόνες μείωσης ρύπων από βαριά ντιζελοκίνητα οχήματα, ανατροπή ρύθμισης του 2023 που στόχευε σε μειώσεις από το 2027, με αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρύπων από βαριά φορτηγά, αναθεώρηση που αφορά την πολιτική που είχε προωθηθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν και ψηφιοποιήθηκε το 2023. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), η πρόταση που προέκυψε έχει ως στόχο να μειώσει το «όριο της εγγυημένης μείωσης των εκπομπών» που επρόκειτο να επιβληθεί στις κατασκευάστριες εταιρείες φορτηγών.

Τι αλλάζει και γιατί προκαλεί ανησυχία

Η ρύθμιση που υιοθετήθηκε το 2023 προέβλεπε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου (NO2) που συνδέεται με την καύση ορυκτών καυσίμων, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής από το 2027. Η νέα ανακοίνωση μειώνει το επίπεδο της επιβαλλόμενης μείωσης για τους κατασκευαστές και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από τυχόν οριστική υιοθέτηση. Η EPA ανέφερε ότι η αλλαγή θα ωφελήσει τόσο τις εταιρείες κατασκευής όσο και τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα οχήματα, καθώς, κατά την εκδοχή της, οι προηγούμενοι κανόνες θα αύξαναν το κόστος των οδικών μεταφορών.

Χρονοδιάγραμμα: 2023: υιοθέτηση κανόνα — 2027: προγραμματισμένη εφαρμογή μέτρων μείωσης NO2 — 2026: πρόταση χαλάρωσης και δημόσια διαβούλευση.

2023: υιοθέτηση κανόνα — 2027: προγραμματισμένη εφαρμογή μέτρων μείωσης NO2 — 2026: πρόταση χαλάρωσης και δημόσια διαβούλευση. Αντίκτυπος στην υγεία: το διοξείδιο του αζώτου συμμετέχει στον σχηματισμό «smog» και σχετίζεται με αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις.

το διοξείδιο του αζώτου συμμετέχει στον σχηματισμό «smog» και σχετίζεται με αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις. Αντιδράσεις: ΜΚΟ και περιβαλλοντικές ομάδες επισημαίνουν τους κινδύνους για την ποιότητα του αέρα.

«Τα βαριά φορτηγά που καίνε ντίζελ... κάνουν στον αέρα που αναπνέουμε τεράστιες εκπομπές καυσαερίων και μόλυνσης, που δημιουργούν νέφος και περιέχουν μικροσωματίδια»,

Η παραπάνω εκτίμηση ανήκει σε εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης EDF, που κάλεσε την EPA να αποσύρει την πρόταση και να διατηρήσει «σθεναρά μέτρα» κατά της μόλυνσης από νέα βαριά οχήματα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αιτιολογούν την ανησυχία με δεδομένη τη σχέση μεταξύ NO2, σχηματισμού λεπτών σωματιδίων και επιδείνωσης αναπνευστικών προβλημάτων σε αστικά κέντρα.

Σημεία προσοχής και διεθνείς συνέπειες

Η κίνηση της αμερικανικής διοίκησης εντάσσεται σε σειρά πολιτικών επιλογών από το 2025 που, όπως αναφέρεται, ευνοούν περισσότερο τα ορυκτά καύσιμα μέσω χαλάρωσης ρυθμιστικού πλαισίου. Παρά το εθνικό πλαίσιο, οι αποφάσεις των ΗΠΑ έχουν διεθνείς επιπτώσεις: επηρεάζουν στελέχη βιομηχανιών, κανονιστικές πρακτικές και τεχνολογικές επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Έτος Γεγονός 2023 Υιοθέτηση ρύθμισης για μείωση NO2 σε βαρέα οχήματα. 2027 Προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής των μειώσεων. 2026 Ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ για χαλάρωση των κανόνων και δημόσια διαβούλευση.

Η συζήτηση που ανοίγει αφορά τη συγκράτηση του κόστους σε κρίσιμους τομείς μεταφορών έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του αέρα. Στην Ελλάδα, όπως και αλλού στην Ευρώπη, παρακολουθούνται τέτοιες εξελίξεις, καθώς τεχνολογικές λύσεις και βιομηχανικά πρότυπα διαπερνούν διεθνώς τις αγορές οχημάτων και την αλυσίδα εφοδιασμού.