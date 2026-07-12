Ιμπραΐμοβιτς ζητάει ευθύνες για την αλλαγή τερματοφύλακα που κόστισε στο Βέλγιο

Με αιχμές και σκληρή κριτική ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επιρρίπτει αποκλειστική ευθύνη στον Ρούντι Γκαρσιά για την ήττα του Βελγίου από την Ισπανία (2-1) στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικεντρώνοντας στην απόφαση αντικατάστασης του Τιμπό Κουρτουά από τον Σένε Λάμενς.

Η ήττα του Βελγίου από την Ισπανία με σκορ 2-1 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου άνοιξε κύκλο δημόσιων αντιδράσεων, με πιο ηχηρή εκείνη του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Σε σχόλιο του στο FOX ο πρώην διεθνής επιθετικός κατηγόρησε ευθέως τον ομοσπονδιακό προπονητή των «κόκκινων διαβόλων», Ρούντι Γκαρσιά, για την απόφαση που οδήγησε, κατά τη γνώμη του, στον καθοριστικό αγώνα.

Η αλλαγή που πυροδότησε την κριτική

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η αντικατάσταση του βασικού τερματοφύλακα της Εθνικής Βελγίου, του Τιμπό Κουρτουά, από τον νεότερο Σένε Λάμενς. Το γκολ που έκρινε την πρόκριση της Ισπανίας σημειώθηκε στο 89' από τον Μερίνο, και ο Ιμπραΐμοβιτς απέδωσε την ευθύνη αποκλειστικά στην επιλογή αυτή.

Ο ίδιος ο Κουρτουά, όπως μεταδόθηκε μετά το ματς, δήλωσε ότι ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο αλλά θεωρούσε πως μπορούσε να συνεχίσει. Επισημαίνεται πως στην πορεία του αγώνα ανέφερε ότι «μπορούσα να παραμείνω στο παιχνίδι», ωστόσο ο προπονητής είχε ήδη λάβει την απόφαση για αλλαγή. Η αντίδραση του Ιμπραΐμοβιτς ήταν καυστική και χωρίς περιστροφές.

«Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του… Γιατί πέρασε τον Λάμενς στο παιχνίδι όταν υπήρχε ο Πέντερς στον πάγκο? … Το είδαν όλοι. Είναι ντροπή. Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων θα έπρεπε να ντρέπονται.»

Στην κριτική του ο Ζλάταν έφερε ως συγκριτικό στοιχείο το προφίλ των διαθέσιμων πορτιέρο, αμφισβητώντας την επιλογή του Γκαρσιά υπέρ του Λάμενς αντί για τον Πέντερς, αναφερόμενος και σε παράγοντες όπως το κλαμπ που υπηρετούν οι τερματοφύλακες.

Η απάντηση του Γκαρσιά και οι συνέπειες

Από την πλευρά του ο Ρούντι Γκαρσιά υπερασπίστηκε την απόφασή του, υπογραμμίζοντας ότι σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει οι παίκτες να είναι «στο 100% των δυνατοτήτων τους» και ότι δεν μετανιώνει. Η αντιπαράθεση φωτίζει την ευαισθησία της διαχείρισης της ομάδας σε κρίσιμες στιγμές και ανοίγει συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής τερματοφύλακα σε μεγάλα ματς.

Αιτία κρίσης: η αλλαγή Κουρτουά → Λάμενς.

η αλλαγή Κουρτουά → Λάμενς. Καθοριστικό στιγμιότυπο: το γκολ του Μερίνο στο 89'.

το γκολ του Μερίνο στο 89'. Δημόσια αντιπαράθεση: Ιμπραΐμοβιτς εναντίον Γκαρσιά και προπονητικού επιτελείου.

Η δημόσια κριτική από μια προσωπικότητα με την βαρύτητα του Ιμπραΐμοβιτς προσθέτει πίεση στο περιβάλλον της βελγικής ομοσπονδίας, που καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και την εικόνα της ομάδας μετά τον αποκλεισμό. Οι αποφάσεις των ανθρώπων που επιλέγουν την ενδεκάδα θα βρεθούν σε εκ νέου εξέταση, καθώς οι φίλαθλοι και τα μέσα αναζητούν εξηγήσεις για την αποτυχία σε τόσο κρίσιμο σημείο της διοργάνωσης.

Στιγμή Στοιχείο Αποτέλεσμα Ισπανία 2 - Βέλγιο 1 Κρίσιμο γκολ Μερίνο, 89' Αντικατάσταση Κουρτουά → Σένε Λάμενς

Η συζήτηση θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, καθώς οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τη διαδικασία επιλογής των παικτών σε τόσο υψηλό επίπεδο. Το ερώτημα που μένει είναι εάν η κριτική αυτή θα πυροδοτήσει αλλαγές στην ομοσπονδιακή ομάδο ή αν θα επιβεβαιώσει την γραμμή της διοίκησης και του προπονητή.