Καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί για τον βιασμό δεκαεννιάχρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ένοχους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό μιας 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 στο Α.Τ. Ομονοίας. Ένας εξ αυτών καταδικάστηκε και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Οι καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ένοχους δύο από τους τρεις κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον βιασμό της δεκαεννιάχρονης που καταγγέλθηκε ότι έλαβε χώρα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022. Η απόφαση ήρθε μετά από εκτεταμένη ακροαματική διαδικασία και αντιστρέφει την εισαγγελική πρόταση που είχε προτείνει απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για ομαδικό βιασμό.

Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, μετέτρεψε την αρχική κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού για τους δύο αστυνομικούς, κρίνοντας ότι υπήρξαν σεξουαλικές πράξεις χωρίς συναίνεση της παθούσας. Ένας από τους δύο καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με το δικαστήριο, φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός που αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Κατά την ακροαματική διαδικασία, η νεαρή γυναίκα κατέθεσε ότι τη νύχτα της 11ης Οκτωβρίου 2022, αφού απευθύνθηκε αρχικά σε αστυνομικούς στο Θησείο για ζήτημα σχετικό με τον χώρο εργασίας της, της πρότειναν να μεταβεί στο Α.Τ. Ομονοίας. Εκεί, όπως είπε, δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, ενώ ο ένας φέρεται να βιντεοσκοπούσε.

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας, την οποία χαρακτήρισαν λάθος, αλλά υποστήριξαν ότι αυτή ήταν συναινετική. Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού.

Νομικές συνέπειες και προσωρινή κατάσταση

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Και οι δύο παραμένουν εκτός φυλακής, καθώς το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης, με αποτέλεσμα να αναμένουν την επόμενη δικαστική φάση ελεύθεροι.

Καταδίκες: δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού.

δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού. Πρόσθετη καταδίκη: ένας από τους δύο για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (βιντεοσκόπηση).

ένας από τους δύο για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (βιντεοσκόπηση). Αθώωση: τρίτος αστυνομικός για συνέργεια (κατά πλειοψηφία).

τρίτος αστυνομικός για συνέργεια (κατά πλειοψηφία). Προσωρινή κράτηση: δεν επιβλήθηκε — ανασταλτικό στην έφεση.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και εσωτερικές αντιδράσεις, καθώς τίθενται ερωτήματα για τη λειτουργία και τους ελέγχους εντός αστυνομικών υπηρεσιών. Η απόφαση του δικαστηρίου διαμορφώνει νομικό προηγούμενο ως προς την αξιολόγηση των στοιχείων συναίνεσης σε περιστατικά που περιλαμβάνουν άσκηση εξουσίας από λειτουργούς της τάξης.

Κατηγορούμενος Αποτέλεσμα δίκης Αστυνομικός Α Ένοχος για βιασμό από κοινού · Ομόφωνη καταδίκη και για επεξεργασία δεδομένων Αστυνομικός Β Ένοχος για βιασμό από κοινού Αστυνομικός Γ Αθώος (συνέργεια) — απόφαση κατά πλειοψηφία

Η δικογραφία συνεχίζει με τη διαδικασία της έφεσης, όπου θα αξιολογηθούν εκ νέου τα αποδεικτικά στοιχεία και οι ισχυρισμοί των μερών. Οι δικαστικές ερμηνείες και η συνέχεια της διαδικασίας αναμένεται να καθορίσουν οριστικά τις ποινικές επιπτώσεις και το τελικό καθεστώς των καταδικασθέντων. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν με την πρόοδο της έφεσης.