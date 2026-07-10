Καταδίκη δύο αστυνομικών για βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομόνοιας — τρίτος αθωώθηκε

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό μίας 19χρονης στα αποδυτήρια του Α.Τ. Ομόνοιας, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος. Η έρευνα αναδεικνύει καταγραφή με κινητό και μετατροπή της κατηγορίας σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Δικαστική κρίση για το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους, κατά πλειοψηφία, δύο από τους τρεις αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τον βιασμό μίας 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. Η αρχική κατηγορία περί ομαδικού βιασμού μετατράπηκε σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. Το δικαστήριο, παράλληλα, καταδίκασε ομόφωνα έναν εκ των δύο για παράβαση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.

Αντίθετα, ο τρίτος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος κατά πλειοψηφία για την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό. Η τελική απόφαση για τις ποινές που θα επιβληθούν στους δύο καταδικασθέντες αναμενόταν εντός της ίδιας ημέρας.

Στοιχεία από τη δίκη και τις απολογίες

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή των κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυπτε «με απόλυτη βεβαιότητα» η απουσία συναίνεσης του θύματος. Οι δύο καταδικασθέντες αρνήθηκαν τον βιασμό και περιέγραψαν τη σεξουαλική πράξη ως συναινετική, αποδίδοντάς την σε «επιπολαιότητα» που, όπως είπαν, μετανόησαν αργότερα.

«επιπολαιότητα»

Η 19χρονη κατέθεσε λεπτομερώς για τα γεγονότα που συνέβησαν τον Οκτώβριο του 2022: ανέφερε ότι είχε ζητήσει βοήθεια από αστυνομικούς στο Θησείο για ζήτημα στη δουλειά της, ότι την οδήγησαν στο Α.Τ. και ότι στα αποδυτήρια υπέστη σεξουαλική επίθεση, ενώ ένας από τους αστυνομικούς κατέγραφε με το κινητό του.

Ημερομηνία περιστατικού: Οκτώβριος 2022

Οκτώβριος 2022 Είδος κατηγορίας: Μετατροπή σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση

Μετατροπή σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση Ιδιαίτερο στοιχείο: Καταγραφή με κινητό — καταδίκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Κατηγορούμενος Κατηγορία Αποτέλεσμα Αστυνομικός Α Βιασμός από κοινού χωρίς συναίνεση; επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Καταδίκη Αστυνομικός Β Βιασμός από κοινού χωρίς συναίνεση Καταδίκη Αστυνομικός Γ Συνέργεια σε βιασμό Αθώωση (κατά πλειοψηφία)

Η ετυμηγορία αναδεικνύει ζητήματα εμπιστοσύνης προς στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας και θέτει το πλαίσιο για πιθανές συνέπειες στη λειτουργία των υπηρεσιών. Η υπόθεση είχε ευρεία δημοσιότητα από την πρώτη στιγμή, λόγω του τόπου τέλεσης της σεξουαλικής κακοποίησης και της εμπλοκής αστυνομικών ως κατηγορουμένων.

Ο νομικός χειρισμός της υπόθεσης και οι τελικές ποινές θα κρίνουν εν μέρει και την ανταπόκριση του συστήματος δικαίου στα περιστατικά που αφορούν κατάχρηση εξουσίας από όργανα της τάξης. Το δικαστήριο, με την απόφασή του, προχώρησε στη σαφή διάκριση μεταξύ των ρόλων των τριών εμπλεκομένων, ενώ παρέμεινε προσηλωμένο στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν στη δίκη.