Καταζητείται 30χρονος για συμπλοκή και παράνομη κατοχή οπλων στην Ξυλοφάγου

Η Αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή του κοινού για τον εντοπισμό του MOHAMAD ALMEHOU, 30 ετών, κάτοικου Λάρνακας, σε σχέση με συμπλοκή και παράνομη μεταφορά επιθετικών όπλων την 8η Ιουλίου 2026 στην Ξυλοφάγου.

Η Αστυνομία της Κύπρου αναζητεί τον MOHAMAD ALMEHOU, 30 ετών, υπήκοο Συρίας και κάτοικο Λάρνακας, στον απόηχο διερεύνησης περιστατικού που σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Ξυλοφάγου. Η κλήση προς το κοινό έχει σκοπό τη διευκόλυνση των ανακρίσεων για υπόθεση που αφορά συμπλοκή, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικών όπλων και άλλα αναφερόμενα αδικήματα.

Στοιχεία της αναγγελίας και πρακτικές οδηγίες

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι αρχές ζητείται από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου ή με τη Γραμμή του Πολίτη. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες γραμμές επικοινωνίας είναι:

Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου: 24804549

Γραμμή του Πολίτη: 1460

Εναλλακτικά, κάθε πολίτης μπορεί να ενημερώσει τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό

Δικαιώματα, δημοσιοποίηση εικόνων και προστασία δεδομένων

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση φωτογραφίας του καταζητούμενου επιτρέπεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση ή διάδοση της εικόνας μπορεί να συγκρούεται με διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή.

Σύντομο χρονολόγιο και πιθανές επιπτώσεις

Σύμφωνα με το δελτίο, τα περιστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση έλαβαν χώρα την 8η Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Ξυλοφάγου. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποσκοπεί στην ταχεία συλλογή πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό του υπόπτου και στην πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων. Η υπόθεση περιλαμβάνει καταγγελίες για χρήση ή μεταφορά επιθετικών όπλων, γεγονός που επιβαρύνει το ποινικό πλαίσιο και αυξάνει το ενδιαφέρον των διωκτικών αρχών για άμεσες ενέργειες.

Τι αναμένεται από τις αρχές

Οι αστυνομικές υπηρεσίες καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες προκειμένου να επαληθεύσουν πληροφορίες, να εντοπίσουν τυχόν συνεργούς και να διασφαλίσουν ότι τυχόν ευρήματα και συλλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται με γνώμονα την προστασία της έρευνας και τη δημόσια ασφάλεια.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα MOHAMAD ALMEHOU Ηλικία 30 ετών Υπηκοότητα / Κατοικία Συρία / Λάρνακα Ημερομηνία περιστατικού 8 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Ξυλοφάγου

Οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη μπορεί να δοθεί άμεσα στις αναφερόμενες γραμμές της Αστυνομίας. Η συνεργασία του κοινού κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη διαλεύκανση περιστατικών με όπλα και βίαια επεισόδια, διασφαλίζοντας την ορθή νομική διαδικασία και την προστασία της δημόσιας τάξης.