Κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη Νεάπολη-Συκεών — κάτοικοι και σύλλογοι ζητούν άμεση και ασφαλή επαναλειτουργία

Διαμαρτυρίες πολιτών, αντιπολίτευσης και αθλητικών συλλόγων στη Νεάπολη-Συκεών μετά το κλείσιμο 8 από τις 14 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, με αιχμή την έλλειψη μόνιμης άδειας λειτουργίας και την απορροφημένη κρατική χρηματοδότηση των €600.000.

Ένταση και ανησυχία επικρατούν στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, όπου πολίτες, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων και δημοτικοί σύμβουλοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις Στρεμπενιώτη απαιτώντας την άμεση και ασφαλή επαναλειτουργία των χώρων που έχουν κλείσει εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης προς τους δημότες και τα μέτρα ασφαλείας που, σύμφωνα με τους κατοίκους και τους αθλητικούς φορείς, καθιστούν αδύνατη την έκδοση της μόνιμης άδειας λειτουργίας. Μέχρι στιγμής, η μόνη ενημέρωση που έχουν οι χρήστες των χώρων είναι ένα κολλημένο σημείωμα στην είσοδο του γηπέδου, το οποίο αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις έχουν κλείσει από την 1η Ιουλίου λόγω λήξης της προσωρινής άδειας.

Τι καταγγέλλουν οι φορείς

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέλευση, το λουκέτο μπήκε σε 8 από τις 14 αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου, αποκλείοντας την πρόσβαση σε αθλητές και σε εκατοντάδες δημότες. Η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης αναφέρει ότι η ευθύνη αποδίδεται τόσο στη δημοτική αρχή όσο και στην κεντρική κυβέρνηση, με βασική αιτία ότι ο δήμος δεν έχει εξασφαλίσει τη μόνιμη άδεια λειτουργίας από το 2021.

«Η δημοτική αρχή, ενώ έχει χρηματοδοτηθεί με 600.000 ευρώ από το κράτος για να εξασφαλίσει αυτές τις άδειες, δεν κατάφερε να προχωρήσει αυτήν τη διαδικασία»

Τα χαρακτηριστικά της καταγγελίας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

Έλλειψη ενημέρωσης προς τους πολίτες για το καθεστώς λειτουργίας.

Ανεπαρκής διαχείριση των αδειοδοτικών διαδικασιών από τη δημοτική διοίκηση.

Διαμαρτυρίες για ανεπαρκή χρηματοδότηση και στήριξη των υποδομών από την κεντρική διοίκηση.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Το κλείσιμο των χώρων δημιουργεί άμεση κοινωνική και αθλητική επίπτωση: μικρές ομάδες, ακαδημίες και ερασιτέχνες αθλητές χάνουν πρόσβαση σε γήπεδα και εγκαταστάσεις, ενώ οι κάτοικοι στερούνται χώρων αναψυχής και άθλησης. Στο πολιτικό επίπεδο, η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί στο δημοτικό συμβούλιο, όπου ήδη έχουν ζητηθεί εξηγήσεις και επίσημη συζήτηση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να επανέλθουν οι εγκαταστάσεις σε λειτουργία με μόνιμες άδειες και με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας.

Στοιχείο Αναφορά Εγκαταστάσεις δήμου 14 Κλειστές εγκαταστάσεις 8 Ημερομηνία έναρξης λουκέτου 1 Ιουλίου Κρατική χρηματοδότηση για άδειες €600.000

Οι κάτοικοι και οι σύλλογοι ζητούν όχι μόνο την άμεση άρση του λουκέτου, αλλά και σαφές χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των αδειών, τεχνικούς ελέγχους και βελτιώσεις που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και τη μακροχρόνια λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η επόμενη ημέρα θα δείξει αν οι δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής και των αρμόδιων υπουργείων θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα επαναφέρουν τους αθλητικούς χώρους στη ζωή της πόλης.