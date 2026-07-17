Λευκή ισοπαλία σε τεστ πρόβας: Απόλλων και ΑΕΚ έτοιμοι για Ευρώπη μετά το 0-0

Στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Απόλλων και ΑΕΚ ανανέωσαν τα αγωνιστικά τους «δεδομένα» με ένα 0-0 που έκλεισε την προετοιμασία πριν από τα κρίσιμα ευρωπαϊκά ραντεβού. Αναλύουμε τα συμπεράσματα, τις εμφανίσεις και τα δεδομένα για τις επόμενες ημέρες.

Ισοπαλία χωρίς γκολ, με χρήσιμα συμπεράσματα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Σε ένα ματς όπου κυριάρχησαν η αναγνωριστική προσέγγιση και οι αλλαγές από τον πάγκο, ο Απόλλων και η ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, κλείνοντας τις φιλικές δοκιμές τους λίγες ημέρες πριν από τους πρώτους τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Απόλλων είχε καλύτερη εκκίνηση και δημιούργησε τις πρώτες ευκαιρίες με τους Γκασπάρ και Βεϊσμπέκ, ωστόσο ο Παρασκευάς κράτησε ανέπαφη την εστία της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ αντίδρασε στη συνέχεια, απειλώντας κυρίως μέσω Μπάγιτς και Ρέπα, ενώ ο Κουν πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις για την ομάδα του. Στο δεύτερο μέρος οι προπονητές έκαναν πολλές αλλαγές, με τον ρυθμό να παραμένει ικανοποιητικός αλλά χωρίς να αλλάζει το σκορ. Ο Απόλλων είχε μεγάλες στιγμές με Μπράουν και Λιούμπιτς, ενώ η ΑΕΚ είχε τις καλύτερες ευκαιρίες με Πηλέα, Ιβάνοβιτς και Εκπολό.

Το αποτέλεσμα αφήνει και τις δύο ομάδες με θετικά αλλά και με αναγκαία θέματα για βελτίωση, κυρίως στην τελική τους προσπάθεια. Πλέον οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν στην τελική φάση της προετοιμασίας, με την προσοχή στραμμένη αποκλειστικά στα προσεχώς ευρωπαϊκά ραντεβού.

Απόλλων: καλή εικόνα στην αρχή, απειλές από Γκασπάρ, Βεϊσμπέκ, Μπράουν και Λιούμπιτς.

καλή εικόνα στην αρχή, απειλές από Γκασπάρ, Βεϊσμπέκ, Μπράουν και Λιούμπιτς. ΑΕΚ: σταθερή ανασταλτική λειτουργία, επιθετικές στιγμές από Μπάγιτς, Ρέπα, Πηλέα και Εκπολό.

σταθερή ανασταλτική λειτουργία, επιθετικές στιγμές από Μπάγιτς, Ρέπα, Πηλέα και Εκπολό. Προτεραιότητες: βελτίωση στην τελική πάσα και αποτελεσματικότητα στην περιοχή.

Ο Απόλλων περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, μετά την ολοκλήρωση του επαναληπτικού Βίρτους - Ντίλα Γκόρι, όπου οι Γεωργιανοί προηγούνται με 3-1 από το πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπειτάρ Ιερουσαλήμ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ. Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες και για τις δύο ομάδες έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη Πέμπτη.

Στοιχεία αγώνα και ρόστερ

Οι προπονητές αξιοποίησαν το φιλικό για να δοκιμάσουν σχήματα και να δουν την ετοιμότητα βασικών και αναπληρωματικών παικτών. Παρακάτω συνοπτική παρουσίαση των βασικών ενδεκάδων και των αλλαγών:

Απόλλων (εκκίνηση) ΑΕΚ (εκκίνηση) Κουν, Μαλεκκίδης, Γκασπάρ, Κονομής, Κβίντα, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βεϊσμπέκ, Ασουνσάο, Εσκρίτσε, Μπράντον Τόμας Παρασκευάς, Λέδες, Φαν Ντερ Χορν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Λαγιούνι, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας, Ρέπας, Μιραμόν, Χάμπος Κυριάκου

Από τους πάγκους ξεχώρισαν οι αριθμοί αλλαγών και οι δοκιμές σε διαφορετικούς σχηματισμούς, κάτι που δείχνει την ανάγκη για ευελιξία στις επικείμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Συμπερασματικά, το 0-0 λειτουργεί και ως προειδοποίηση: οι ομάδες διαθέτουν ποιότητα αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην περιοχή για να μετατρέψουν την καλή αγωνιστική εικόνα σε νίκες όταν ανοίξει πιο επίσημα η «πορεία» τους στην Ευρώπη.