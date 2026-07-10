Μείωση της εκπροσώπησης ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων στο σινεμά και οι συνέπειες για το κοινό

Νέα μελέτη της GLAAD καταγράφει πτώση της παρουσίας ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων στο mainstream σινεμά — τρίτη συνεχή χρονιά — και απουσία τρανς αναπαραστάσεων, εγείροντας ερωτήματα για τη σχέση της βιομηχανίας με τις νεότερες γενιές θεατών.

Αποτελέσματα της μελέτης και το μέγεθος της κάμψης

Η πρόσφατη ετήσια έρευνα της GLAAD για την εκπροσώπηση στο σινεμά καταγράφει μία σαφή καθοδική τάση: από τις 225 ταινίες που εξέτασε η οργάνωση, μόλις οι 46 περιείχαν χαρακτήρες που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+, δηλαδή ένα ποσοστό 20,4%. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά πτώσης μετά το ιστορικό υψηλό του 2023, όταν το αντίστοιχο ποσοστό είχε φτάσει το 28,5%.

Τι σημαίνει η απουσία τρανς χαρακτήρων

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της έκθεσης είναι η πλήρης απουσία τρανς χαρακτήρων ανάμεσα στις ταινίες που αναλύθηκαν· σε πάνω από διακόσιες παραγωγές δεν εντοπίστηκε ούτε ένας τρανς ρόλος. Η απουσία αυτή δεν είναι μόνο συμβολική· έχει πρακτικές και οικονομικές διαστάσεις, καθώς στερεί από ομάδες θεατών την δυνατότητα να συναντήσουν την εμπειρία τους στην οθόνη και υπονομεύει την ποικιλία αφηγήσεων στο κινηματογραφικό πεδίο.

Η μείωση αφορά ιδιαίτερα ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες που δεν είναι λευκοί.

Οι υπάρχοντες queer χαρακτήρες εμφανίζονται κυρίως σε δευτερεύοντες ρόλους.

Η έλλειψη επένδυσης σε τέτοιες αφηγήσεις μπορεί να απομακρύνει νεότερα κοινά.

Βιομηχανία, κοινό και οικονομική ανάγνωση

Η έκθεση θέτει ένα σαφές βιομηχανικό ερώτημα προς το Χόλιγουντ: πώς θα αγνοήσει ένα κοινό που αποτελεί ήδη σημαντικό τμήμα των νεότερων θεατών; Η ανώτερη διευθύντρια έρευνας της GLAAD επισημαίνει ότι η Generation Z είναι το μεγαλύτερο κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής και ταυτόχρονα η γενιά με το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, πάνω από ένας στους πέντε Αμερικανούς κάτω των 30 ετών, δηλαδή περίπου 23%, ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Δείκτης Αριθμός / Ποσοστό Ταινίες αναλυθείσες (2025) 225 Ταινίες με ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες 46 (20,4%) Ποσοστό 2023 (υπέρτατο σημείο) 28,5% Ποσοστό Gen Z που δηλώνει ΛΟΑΤΚΙ+ (Gallup) 23%

Πολιτιστικές συνέπειες και ποιότητα αφήγησης

Η μείωση στην ορατότητα δεν αφορά μόνο αριθμούς· σχετίζεται με την ποιότητα και τη θέση των αφηγήσεων. Όταν οι queer χαρακτήρες εμφανίζονται κυρίως ως βοηθητικοί ή στερεοτυπικοί ρόλοι, χάνεται η ευκαιρία για πολύπλευρες, σύνθετες ιστορίες που θα προσελκύσουν και θα δεσμεύσουν το κοινό. Η ανισορροπία αυτή πλήττει ιδιαίτερα ανοικτά μη λευκά ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, που ήδη αντιμετωπίζουν πολλαπλές αποκλειστικές δυναμικές στη σκηνή και την οθόνη.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η έκθεση της GLAAD λειτουργεί ως προειδοποίηση αλλά και ως κάλεσμα προς τους δημιουργούς και τους διανομείς: η επένδυση σε ποικιλία αφηγήσεων δεν είναι μόνο ηθική επιλογή· είναι και στρατηγική για τη βιωσιμότητα του κινηματογράφου απέναντι σε ένα μεταβαλλόμενο, νεανικό κοινό. Αν η βιομηχανία επιμείνει στην ορατή υποεκπροσώπηση, κινδυνεύει να χάσει τμήματα θεατών που θα αναζητήσουν αυτές τις αφηγήσεις σε άλλες πλατφόρμες ή παραγωγούς.

Σε πολιτιστικό επίπεδο, η απουσία τρανς χαρακτήρων και η φθίνουσα τάση της γενικής εκπροσώπησης απαιτούν ενεργές πολιτικές προώθησης της πολυφωνίας — από τη χρηματοδότηση σεναρίων και παραγωγών μέχρι την ενίσχυση δημιουργικών ομάδων με διαφορετικά υπόβαθρα. Το ζήτημα δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση· αφορά την ίδια την ικανότητα του σινεμά να αντικατοπτρίζει και να διαμορφώνει τις σύγχρονες κοινωνικές εμπειρίες.