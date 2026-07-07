Μουντιάλ 2026: Κρούσματα ίωσης και κόπωσης στη Νορβηγία πριν τον προημιτελικό με την Αγγλία

Η ιστορική πρόκριση επί της Βραζιλίας άναψε τα… αίματα, αλλά οι συνεχείς μετακινήσεις και μια νυχτερινή έξοδος άφησαν πίσω τους εξάντληση και συμπτώματα ίωσης στο στρατόπεδο της Νορβηγίας, ενόψει του προημιτελικού του Σαββάτου με την Αγγλία.

Συναγερμός στους «Βίκινγκς» μετά την ιστορική νίκη

Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας μπαίνει στην τελική ευθεία για τον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αγγλία το Σάββατο, με το κλίμα ωστόσο να βαραίνει από ένα κύμα ίωσης και κόπωσης που έχει πλήξει την αποστολή. Η εντυπωσιακή πρόκριση στους «8» με το 2-1 επί της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσεϊ γέννησε ξέφρενους πανηγυρισμούς στο χορτάρι του MetLife Stadium και στις εξέδρες, όμως η επόμενη ημέρα έφερε ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Σύμφωνα με νορβηγικές αναφορές, στον καταυλισμό της ομάδας εμφανίστηκαν διάσπαρτα συμπτώματα, την ώρα που η προετοιμασία κορυφώνεται. Το πεδίο έχει γίνει πιο σύνθετο, καθώς οι παίκτες καλούνται να διαχειριστούν και τη συσσωρευμένη κούραση από τις διαρκείς μετακινήσεις.

Η βραδιά της πρόκρισης και το μήνυμα του προπονητή

Η συγκίνηση μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Κάρλο Αντσελότι ξεχείλισε. Οι Νορβηγοί ένωσαν φωνές με τους οπαδούς τους, δίνοντας ρυθμό στο χαρακτηριστικό τους τραγούδι. Λίγο αργότερα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σόλμπακεν μίλησε στους παίκτες του με λόγια που αντανακλούσαν τόσο ικανοποίηση όσο και ελευθερία για να χαρούν το κατόρθωμα.

«Είχαμε ένα σχέδιο που εσείς ακολουθήσατε τέλεια... Έρλινγκ, μπορείτε να βγείτε όλοι έξω απόψε»

Η ατμόσφαιρα γιορτής κράτησε μέχρι αργά, πριν η πραγματικότητα του τουρνουά επανέλθει απότομα.

Μετακινήσεις, κλιματιστικά και κλειστοί χώροι: το κουμπί της εξάντλησης

Η Νορβηγία έχει «γράψει» χιλιάδες χιλιόμετρα από την έναρξη της διοργάνωσης. Το συνεχές πηγαινέλα ανάμεσα σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις, σε συνδυασμό με κλιματιστικά, πτήσεις και εναλλαγές χώρων, έχει επιβαρύνει τον οργανισμό πολλών μελών της αποστολής.

Σταθμοί πορείας Παράγοντας επιβάρυνσης Βοστώνη Μεταβάσεις και προσαρμογή Νιου Τζέρσεϊ Αγώνας υψηλής έντασης, εορτασμοί Ντάλας Μεγάλη πτήση, εναλλαγή κλίματος Νέα Υόρκη Νέα μετακίνηση, κλειστοί χώροι

Ο Σόλμπακεν, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα να βήχει έντονα σε συνέντευξη Τύπου, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους της ανησυχίας, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα είναι μέχρι στιγμής ελεγχόμενα.

«Στην πραγματικότητα μόνο ο Γιόργκεν είχε πυρετό. Υπήρξαν όμως διάσπαρτα κρούσματα με βήχα και ερεθισμένο λαιμό. Με τα κλιματιστικά, τις πτήσεις, τα αποδυτήρια και μια αποστολή άνω των 50 ατόμων, θα ήταν περίεργο να μη νοσήσει κανείς»

Απώλειες και διαχείριση ενόψει Αγγλίας

Οι καταπονήσεις έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους. Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν έχασε την πρεμιέρα λόγω πυρετού, ενώ ο αμυντικός Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν δεν ήταν διαθέσιμος απέναντι στη Βραζιλία εξαιτίας ίωσης. Η τεχνική ηγεσία μετρά διαρκώς αντιδράσεις οργανισμών και επανεκτιμά πλάνα φόρτισης, ώστε να κρατήσει την ομάδα λειτουργική και ανταγωνιστική μέχρι τη σέντρα του προημιτελικού.

Το ζητούμενο είναι διπλό: αφενός η αποκατάσταση όσων έχουν συμπτώματα, αφετέρου η πρόληψη νέων περιστατικών σε ένα περιβάλλον με υψηλή κινητικότητα και μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας.

Το στοίχημα της συνέχειας για τη Νορβηγία

Οι «Βίκινγκς» έχουν ήδη πετύχει μια κατάκτηση ψυχολογίας με τη νίκη επί ενός υπερδυνάστη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τώρα όμως, το πρόγραμμα απαιτεί καθαρό μυαλό, προσοχή στις λεπτομέρειες και υγειονομική πειθαρχία. Η Αγγλία συνιστά αντίπαλο με βάθος και ρυθμό, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ποσοστό φρεσκάδας και διαθεσιμότητας μπορεί να κρίνει ισορροπίες.

Διαρκής ιατρική παρακολούθηση για άμεση ανίχνευση συμπτωμάτων.

Στοχευμένη αποφόρτιση προπονήσεων για περιορισμό της εξάντλησης.

Αυστηρά πρωτόκολλα σε κλειστούς χώρους, αερομεταφορές και αποδυτήρια.

Η Νορβηγία έδειξε χαρακτήρα και σχέδιο μέσα στο γήπεδο. Το επόμενο τεστ αφορά την αντοχή της εκτός αυτού: να φτάσει υγιής και συνεπής στην πιο κρίσιμη μάχη της μέχρι τώρα διαδρομής της στο τουρνουά.