Νεκρός ο 20χρονος από τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος — ανοίγει νέα φάση στη δικαστική διερεύνηση

Ο νεαρός που είχε τραυματιστεί βαριά κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κατέληξε στη ΜΕΘ, ενώ δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί και αναμένονται τα πορίσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων.

Θλιβερή κατάληξη και νομικές συνέπειες

Ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) στο Άργος υπέκυψε στα τραύματά του το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αναφορές. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κατά τις καταθέσεις τους ενώπιον του ανακριτή, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν ότι επιδίωξαν να σκοτώσουν και υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί είχαν «προειδοποιητικό χαρακτήρα» με σκοπό τον τερματισμό της καταδίωξης και την ακινητοποίηση του οχήματος.

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του νεαρού δήλωσε ότι ο γιος της ήταν άτομο στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89% και αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Η οικογένεια αναφέρει ότι ο νεαρός έφυγε με το αυτοκίνητο χωρίς να τη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του και ότι πιθανότατα πανικοβλήθηκε όταν ελέγχθηκε, καθώς δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης. Η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πληροφόρησεις που έχουν, ο νεαρός δεν είχε όπλο.

Γιατί οι επόμενες ενέργειες είναι κρίσιμες

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση θεωρούνται τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αναμένεται να διευκρινίσουν τον αριθμό και την κατεύθυνση των βολών, καθώς και την αιτία του θανάτου. Στο σημείο του επεισοδίου περισυνελέγησαν 13 κάλυκες, ενώ μέσα στο όχημα του νεαρού εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο, στοιχεία που θα αξιολογηθούν από τους αρμόδιους πραγματογνώμονες.

13 κάλυκες περισυνελέγησαν από την αστυνομία.

κάλυκες περισυνελέγησαν από την αστυνομία. Μέσα στο όχημα βρέθηκε αεροβόλο όπλο.

όπλο. Ο νεαρός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Στοιχείο Κατάσταση Ηλικία θύματος 20 ετών Κάλυκες στο σημείο 13 Εξεταζόμενο αντικείμενο στο όχημα Αεροβόλο όπλο

Μετά τον θάνατο του νεαρού, αναμένονται νέες εισαγγελικές κινήσεις και πιθανές συμπληρωματικές ανακρίσεις. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης και της επικαιρότητας, καθώς αγγίζει ζητήματα τόσο της αστυνομικής τακτικής όσο και της προστασίας ευάλωτων πολιτών.

Η ΕΛ.ΑΣ. και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμα το πλήρες ανακριτικό υλικό ή τα τελικά πορίσματα της εγκληματολογικής διερεύνησης. Ο πολιτικός, κοινωνικός και νομικός διάλογος αναμένεται να ενταθεί όσο προχωρούν οι δικαστικές ενέργειες και ολοκληρώνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε κάθε φάση της έρευνας πρέπει να τηρείται η προϋπόθεση της προσωρινής αθωότητας για τους κατηγορούμενους, ενώ παράλληλα η ανάγκη για πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των γεγονότων παραμένει κρίσιμη για την αποκατάσταση της αλήθειας και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις αρχές.