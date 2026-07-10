Νομοθετική ρύθμιση φέρνει περιορισμούς και κανόνες για τις θρησκευτικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο

Το Υπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων και Θρησκευμάτων συγκέντρωσε απόψεις για διάταγμα εφαρμογής του νέου Νόμου περί Πεποιθήσεων και Θρησκειών, το οποίο εισάγει ειδικό άρθρο για θρησκευτικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο και ρυθμίσεις για δραστηριότητες εκτός θρησκευτικών ιδρυμάτων. Το διάταγμα περιλαμβάνει 7 κεφάλαια και 78 άρθρα και θα τεθεί σε εφαρμογή μαζί με τον νόμο την 1η Ιανουαρίου 2027.

Εργαστήριο και κατεύθυνση της νομοθεσίας

Στις 9 Ιουλίου, το Υπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων και Θρησκειών διοργάνωσε ενημερωτικό εργαστήριο με σκοπό τη συγκέντρωση παρατηρήσεων για το διάταγμα εφαρμογής του πρόσφατα τροποποιημένου Νόμου περί Πεποιθήσεων και Θρησκειών. Ο νόμος, που εγκρίθηκε από την 16η Εθνοσυνέλευση στην πρώτη της σύνοδο, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει την έκδοση διαταγμάτων για την εφαρμογή περίπου του ενός τρίτου των διατάσεών του.

Δομή και βασικά σημεία του προσχεδίου διατάγματος

Η συντακτική επιτροπή έχει καταρτίσει ένα προσχέδιο διατάγματος που περιλαμβάνει 7 κεφάλαια και 78 άρθρα. Στο προσχέδιο προστέθηκε ειδικό άρθρο που ρυθμίζει τις θρησκευτικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, προσδιορίζοντας τις οντότητες που επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και τις ευθύνες των αρμόδιων φορέων, οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Μόνο νόμιμες θρησκευτικές οργανώσεις και άτομα αναγνωρισμένα από το κράτος θα μπορούν να αναπτύσσουν θρησκευτική δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

νόμιμες θρησκευτικές οργανώσεις και άτομα αναγνωρισμένα από το κράτος θα μπορούν να αναπτύσσουν θρησκευτική δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός του πλαισίου νομιμότητας ή που επιδιώκει να δυσφημίσει ή να διαστρεβλώσει πληροφορίες θα υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις .

. Το διάταγμα στοχεύει επίσης στον καθορισμό και καταχώριση των θρησκευτικών εκδηλώσεων που διεξάγονται εκτός θρησκευτικών ιδρυμάτων — ειδικά όσων λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους χώρους ή επηρεάζουν τη δημόσια τάξη.

Προστασία της πνευματικότητας και αντιμετώπιση της εμπορευματοποίησης

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων, υπογραμμίστηκε η ανάγκη λήψης μέτρων κατά της στρέβλωσης και της εμπορευματοποίησης της θρησκευτικής πρακτικής. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για την εκμετάλλευση του τουρισμού και των θερέτρων προς όφελος παράνομου κέρδους, καθώς και για φαινόμενα που αλλοιώνουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της πνευματικής ζωής.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θρησκευτικές κοινότητες και οργανώσεις χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα για θρησκευτική έκφραση και επικοινωνία. Η προσαρμογή σε κανόνες αναγνώρισης και εγγραφής προτείνει αυξημένη κρατική εποπτεία και απαιτεί από τις οργανώσεις να συμμορφωθούν με νομικές διαδικασίες για την παρουσία τους στο διαδίκτυο και στους δημόσιους χώρους.

Στοιχείο Δεδομένα Ημερομηνία έναρξης του νόμου 1/1/2027 Κεφάλαια διατάγματος 7 Άρθρα στο προσχέδιο 78 Ποσοστό διατάξεων που απαιτούν διάταγμα περίπου 1/3

Καθώς προχωρά η διαβούλευση, οι οριστικές διατάξεις θα καθορίσουν τον ακριβή ρόλο των αρχών εποπτείας, τις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και τα μέτρα επιβολής. Το τελικό κείμενο του διατάγματος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας τάξης και στην ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης στον φυσικό και ψηφιακό χώρο.