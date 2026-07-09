Παγκόσμιο 2026: οι οκτώ τελευταίες ομάδες και τα κρίσιμα ραντεβού των προημιτελικών

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έφτασε στα προημιτελικά: έξι ευρωπαϊκές ομάδες, μία από Αφρική και μία από τη Ν. Αμερική διεκδικούν θέση στον ημιτελικό, με τις Γαλλία–Μαρόκο και Ισπανία–Βέλγιο να τραβούν την πρώτη προσοχή.

Η φάση των «8» και το πλαίσιο

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, η πρώτη διοργάνωση με 48 ομάδες, μπήκε πλέον στη φάση των προημιτελικών, εκεί όπου κάθε ματς διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία προς τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Η σύνθεση των οκτώ τελευταίων ομάδων δείχνει την ισορροπία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή υπεροχή και τις εκπλήξεις από άλλες ηπείρους: έξι ευρωπαϊκές, μία αφρικανική και μία νοτιοαμερικάνικη ομάδα συνεχίζουν στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Τα πρώτα ματς της φάσης των προημιτελικών ξεκινούν νωρίς αυτή την εβδομάδα: την Πέμπτη ανοίγει το πρόγραμμα στη Βοστώνη με το μεγάλο ζευγάρι Γαλλία–Μαρόκο και ακολουθούν δυνατοί αγώνες που υπόσχονται ένταση και τακτικές αναμετρήσεις.

Κλειδιά πριν από τις αναμετρήσεις

Το Μαρόκο διατηρεί εντυπωσιακό ρεκόρ χωρίς ήττα: 34 αγώνες αήττητο σερί, αλλά εξακολουθεί να μην έχει νίκη κόντρα στη Γαλλία.

αήττητο σερί, αλλά εξακολουθεί να μην έχει νίκη κόντρα στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει αναδείξει ιστορική υπεροχή: 7 νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις και 11 από τις 12 τελευταίες.

σε ισάριθμες συναντήσεις και τελευταίες. Το Βέλγιο παρουσιάζει επιθετικό πρόσωπο στο τουρνουά με 13 γκολ, τρίτο υψηλότερο σύνολο μετά τη Γαλλία και την Αργεντινή.

Οι αναμετρήσεις δεν είναι μόνο ζήτημα φόρμας αλλά και ιστορικών στοιχείων: η Γαλλία, ως δευτεραθλήτρια του 2022, εμφανίζεται με σαφές προβάδισμα εμπειρίας, ενώ το Μαρόκο, μετά την πορεία του στο Κατάρ το 2022, έχει πλέον μεταβληθεί από «έκπληξη» σε σταθερό ανταγωνιστή υψηλού επιπέδου.

Ο ρόλος των αστέρων και οι στατιστικές

Ο Κιλιάν Μπαπέ παραμένει στο επίκεντρο της γαλλικής επίθεσης, με την προσωπική του μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» του τουρνουά να δίνει επιπλέον χρώμα στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, το Βέλγιο αξιοποιεί εναλλακτικές λύσεις επιθετικά: ο Ρομέλου Λουκάκου έχει πετύχει τρία γκολ από τον πάγκο στο τουρνουά, με μέσο όρο ένα γκολ κάθε 67 λεπτά, ενώ ο Λεάντρο Τροσάρ έχει συνεισφέρει ήδη με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Αγώνας Ημερομηνία/Ώρα Τοποθεσία Γαλλία – Μαρόκο 09/07 - 23:00 Βοστώνη Ισπανία – Βέλγιο 10/07 - 22:00 Λος Άντζελες

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το τουρνουά συνδυάζει παραδοσιακές δυνάμεις με ομάδες που έχουν ανεβεί γρήγορα στην παγκόσμια κλίμακα. Μισό βήμα από τον τελικό, κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, και κάθε αποφασιστική εμφάνιση παικτών υψηλού επιπέδου θα κρίνει ποιοι θα προχωρήσουν.

Στο επόμενο στάδιο, οι προπονητές καλούνται να διαβάσουν σωστά τα στοιχήματα φυσικής κατάστασης και τακτικής, ενώ οι ομάδες που έχουν πιο «βαθιά» επιλογή από τον πάγκο —όπως το Βέλγιο— μπορεί να βρουν τον τρόπο να αλλάξουν την ισορροπία μέσα στον αγώνα. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική και κάθε αγώνας από εδώ και πέρα αποκτά τη βαρύτητα μιας τελικής μονομαχίας.