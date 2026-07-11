Περιφέρεια ΑΜΘ ξεκινά δημόσια διαβούλευση για ολοκληρωμένη πολιτιστική στρατηγική

Η αντιπεριφερειάρχης Φανή Μπαχαρίδου παρουσίασε τη διαδικασία εκπόνησης της νέας πολιτιστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με πρώτη συνάντηση στην Κομοτηνή και σχέδιο για δημοκρατική διαβούλευση σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιχειρεί να μετασχηματίσει τον τρόπο διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού της αποθέματος, θέτοντας ως κεντρικό στοιχείο τη συνεργασία των τοπικών φορέων και την ανοικτή διαβούλευση. Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού, Φανή Μπαχαρίδου, παρουσίασε τη διαδικασία διαμόρφωσης της νέας στρατηγικής, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν σχεδιασμό «που θα βγει μέσα από όλους μας».

Στόχοι και μέθοδος

Σύμφωνα με την παρουσίαση, το σχέδιο επιδιώκει την ολοκληρωμένη καταγραφή και την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, τη σύνδεση των επιμέρους δράσεων και τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Η προσέγγιση προβλέπει τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων, αναπτυξιακών εταιρειών, επιμελητηρίων και άλλων θεσμικών φορέων.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή και, όπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συνεδριάσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και ενεργών πολιτών. Στόχος είναι το τελικό σχέδιο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να ενσωματώσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων.

«Θέλουμε να μπει σε δημόσια διαβούλευση αυτό που κάνουμε, να ακούσουμε τις προτάσεις των συλλόγων και των φορέων»

Πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης

Η αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός δεν περιορίζεται στις παραδόσεις, αλλά περιλαμβάνει και τον σύγχρονο πολιτισμό, τα μνημεία και τα αρχαία θέατρα. Η Περιφέρεια, όπως είπε, διαθέτει «ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα», αποτέλεσμα της συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και ιστορικών διαδρομών αιώνων.

Καταγραφή του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας.

του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας. Σύνδεση δράσεων και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών.

δράσεων και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών. Δημόσια διαβούλευση με συλλόγους, φορείς και πολίτες.

Πιθανοί αντίκτυποι και προκλήσεις

Η προσπάθεια, αν υλοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε, μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της περιοχής και να προσδώσει προστιθέμενη οικονομική αξία μέσω του τουρισμού και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της καταγραφής, την ενσωμάτωση των τοπικών προτάσεων και την ικανότητα συντονισμού ανάμεσα στους πολλαπλούς φορείς—από τους δήμους και τα επιμελητήρια μέχρι τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους εθελοντές.

Θέμα Προτεινόμενη Δράση Καταγραφή αποθέματος Συστηματική χαρτογράφηση μνημείων και πρακτικών Σύνδεση δράσεων Δημιουργία δικτύων και πολιτιστικών διαδρομών Διαβούλευση Συναντήσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και δημόσια διαβούλευση

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας ΑΜΘ αναδεικνύει μια σύγχρονη αντίληψη πολιτιστικής διαχείρισης: ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως πολυδιάστατος πόρος που απαιτεί οριζόντιο σχεδιασμό και συμμετοχικές διαδικασίες. Η επόμενη φάση, με συναντήσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, θα είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν οι καλές προθέσεις θα μετουσιωθούν σε λειτουργικά, βιώσιμα προγράμματα για την περιοχή.