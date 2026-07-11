Πολιτισμός και υποδομές προτείνονται ως μοχλός σταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή

Σύροι διανοούμενοι προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδέει την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς με δημόσια έργα, με στόχο την επανένταξη των κοινωνιών μετά τον πόλεμο.

Μια πρόταση που συνδέει μνήμη και ανοικοδόμηση

Στο επίκεντρο μιας νέας συζήτησης για τη μεταπολεμική πορεία της Μέσης Ανατολής βρίσκεται η ιδέα να συνδεθούν οργανωμένα η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η κατασκευή δημόσιων υποδομών. Η πρωτοβουλία προέρχεται από ομάδες σύρων διανοουμένων, πολλοί από τους οποίους ζουν στην Ευρώπη, και επιδιώκει να προσελκύσει την προσοχή και τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρική φυσιογνωμία της πρότασης είναι ο Νάμπιλ Αλ Λάο, σύρος γλωσσολόγος και μουσικολόγος, ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής του Ωδείου της Δαμασκού και στη συνέχεια ως ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου της όπερας της συριακής πρωτεύουσας την περίοδο 2003-2010. Η πρόταση δεν περιορίζεται στην πολιτιστική διπλωματία, αλλά διατυπώνεται ως ευρύτερη στρατηγική με πολιτικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

«Οι χώρες της ΕΕ, ιδίως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, διαθέτουν τα μέσα για να δρομολογήσουν μια πολιτιστική πολιτική στο Λεβάντε με προκαταρκτική και ορατή αξία, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική διαδικασία ευρύτερης πνοής»,

Η πρόταση στοχεύει να μετατρέψει πεδία συγκρούσεων σε χώρους ανάδειξης και προστασίας της κληρονομιάς, ενώ παράλληλα να υλοποιηθούν έργα υποδομής που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν τις κοινωνικές δομές. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η εμπλοκή των τοπικών πληθυσμών στην ανοικοδόμηση, η μείωση της αμοιβαίας καχυποψίας και η προώθηση πολιτικών ισορροπιών σε χώρες που δοκιμάστηκαν από πολυετή βία.

Η πρωτοβουλία φέρει χαρακτηριστικά «διευρυμένης» πολιτιστικής πολιτικής, πέραν της παραδοσιακής πολιτιστικής διπλωματίας.

Στόχος: σύνδεση αποκατάστασης μνημείων με δημόσια έργα και κοινωνική επανένταξη.

Προτείνεται ενεργή συμμετοχή κρατών της ΕΕ με εμπειρία και μέσα στον πολιτισμό και τις υποδομές.

Το πλαίσιο της πρότασης αναφέρεται στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο των τελευταίων ετών στην Συρία: ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2011 και, όπως σημειώνεται, θεωρείται ότι τερματίστηκε επισήμως στα τέλη του 2025 με την πτώση της δυναστείας Άσαντ. Ωστόσο, οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης παραμένουν άλυτες, και η πρόταση των διανοουμένων επιχειρεί να λειτουργήσει ως ένα πρακτικό εργαλείο αντιμετώπισης των συνεπειών.

Προκλήσεις και δυνατότητες

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου αποτυπώνει υψηλές προσδοκίες αλλά και πολλαπλές προκλήσεις: από την πολιτική νομιμοποίηση και τη διεθνή συνεργασία μέχρι τη διαχείριση οικονομικών πόρων και την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινοτήτων. Η εμπλοκή ευρωπαϊκών κρατών, με προεξάρχουσες τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, αναδεικνύει την ανάγκη συντονισμού πολιτιστικών φορέων, δημόσιων υπηρεσιών και διεθνών οργανισμών.

Στοιχείο Περιγραφή Προωθητές Σύροι διανοούμενοι (παραδείγματος χάρη ο Νάμπιλ Αλ Λάο) Στόχος Σύνδεση αποκατάστασης κληρονομιάς με δημόσια έργα Προτεινόμενοι εταίροι Κράτη της ΕΕ με μέσα στον πολιτισμό και τις υποδομές

Για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση ανοίγει έναν διάλογο για το πώς ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο εμπλοκής σε μετασυγκρουσιακές κοινωνίες· όχι μόνον ως σύμβολο ταυτότητας, αλλά και ως πρακτικός μοχλός κοινωνικής επανένταξης και οικονομικής αναδόμησης. Η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα και γεωστρατηγική γειτνίαση, παρακολουθεί τέτοιες πρωτοβουλίες με προσοχή, καθώς οι επιπτώσεις τους έχουν ευρύτερες περιφερειακές συνέπειες.

Η συζήτηση για το ρόλο του πολιτισμού στην ανοικοδόμηση θα κριθεί στην πράξη: από την ικανότητα συγκέντρωσης πόρων, τη διαφάνεια στη διαχείριση, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και την ευρωπαϊκή πολιτική βούληση να μετατρέψει ιδέες σε βιώσιμα προγράμματα.