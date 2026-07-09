Πράσινο και προσβασιμότητα: η συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης–Πειραιώς αναβαθμίζει δημόσιους χώρους

Συστηματικές παρεμβάσεις στη Β' Δημοτική Κοινότητα με έμφαση στο πράσινο, την προσβασιμότητα και την αισθητική, ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχα έργα στην Ε'.

Στόχος: βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου χώρου

Με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε την πρώτη φάση κοινών παρεμβάσεων με την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει έργα που αφορούν τόσο την αισθητική όσο και λειτουργικές βελτιώσεις σε κοινόχρηστους χώρους της Β' Δημοτικής Κοινότητας, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί το επόμενο πακέτο παρεμβάσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα.

Τι υλοποιήθηκε στη Β' Δημοτική Κοινότητα

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων παραδόθηκε νέα παιδική χαρά στη Δάμωνος 16 και παρουσιάστηκε συνολικά το σύνολο των έργων που ολοκληρώθηκαν. Οι παρεμβάσεις εστίασαν στην ενίσχυση του πρασίνου, στην αποκατάσταση φθορών και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του αστικού ιστού.

56 ράμπες ΑμεΑ σε κεντρικές οδούς

ράμπες ΑμεΑ σε κεντρικές οδούς 100 παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους

παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους 350 νέα δέντρα σε δενδροδόχους και πάρκα

νέα δέντρα σε δενδροδόχους και πάρκα 9 Δείκτες Μνήμης για κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Δείκτες Μνήμης για κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Επιπλέον μέτρα: επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης, mural

Σχέδιο παρεμβάσεων στην Ε' Κοινότητα

Στο πλαίσιο της επόμενης φάσης προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως δενδροφυτεύσεις και τη δημιουργία μικρών πάρκων και χώρων αναψυχής. Συγκεκριμένα, έχουν δρομολογηθεί:

Παρέμβαση Ποσότητα / Σημείωση Πάρκα τσέπης 2 Παιδικές χαρές 2 Δέντρα προς φύτευση πρόσθετες δενδροφυτεύσεις (ποσότητα σταδιακά) Ράμπες και προσβασιμότητα συνεχείς εργασίες

Προεκτάσεις και κρίσιμα σημεία

Η πρωτοβουλία συνδέει αισθητική αναβάθμιση με λειτουργικά οφέλη για τους κατοίκους: περισσότεροι πράσινοι χώροι και βελτιωμένη προσβασιμότητα συμβάλλουν στην καθημερινότητα ευπαθών ομάδων και στην ποιότητα αέρα. Ωστόσο, για να αποδώσει πλήρως το όφελος απαιτούνται συντονισμένη συντήρηση, διαρκής χρηματοδότηση και συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Εργα όπως τα murals και οι Δείκτες Μνήμης έχουν και πολιτιστικό αποτύπωμα, βοηθώντας στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, αλλά προϋποθέτουν σχεδιασμό που να αποτρέπει βανδαλισμούς και φθορές.

Η συνεργασία δημόσιου φορέα και ιδιωτικής τράπεζας αποτελεί παράδειγμα για το πώς οι πόροι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορούν να ενισχύσουν τη δημόσια λειτουργία, αρκεί να συνοδεύονται από ξεκάθαρους δείκτες παρακολούθησης αποτελέσματος και διαφάνεια στη διαχείριση. Η εφαρμογή και η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση θα κρίνουν κατά πόσον τα έργα θα έχουν διαρκή θετικό αντίκτυπο στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.